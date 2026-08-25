Milan, kontak terus berlanjut dengan Porto: apa yang masih kurang untuk menuntaskan transfer Gimenez setelah kesepakatan total dengan sang pemain

Dalam beberapa jam ke depan, Porto dan AC Milan akan kembali bernegosiasi dengan tujuan bersama untuk mencapai kesepakatan, bahkan di titik tengah antara penawaran dan permintaan. Yang masih belum ada adalah kesepakatan baik mengenai syarat-syarat yang dapat memicu kewajiban pembelian permanen maupun angka akhir transfer. Bukan benar-benar detail, tetapi nyaris seluruh dasar negosiasi. Sementara itu, Gimenez sedang mendorong untuk pindah ke Porto, yang dengannya ia sudah memiliki kesepakatan untuk satu musim senilai 2,5 juta plus bonus.





Ada kesan bahwa kesepakatan final bisa tercapai di angka 20 juta untuk opsi pembelian permanen.