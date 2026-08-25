Senyum dan lagu-lagu dari Milanello. Meski dicoret Milan dan dikeluarkan dari skuad, Gimenez dan Fofana mengunggah foto di Instagram Stories mereka yang memperlihatkan keduanya tersenyum dan bersama kelompoknya setelah sesi latihan berakhir. Penyerang Meksiko itu telah pulih sepenuhnya dari cedera pergelangan kaki yang dialaminya saat melawan Inggris di babak 16 besar Piala Dunia dan kini merasa siap untuk memulai lagi. Dengan seragam yang berbeda dari Milan.
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Milan, kontak terus berlanjut dengan Porto: apa yang masih kurang untuk menuntaskan transfer Gimenez setelah kesepakatan total dengan sang pemain
OPTIMISME
Gimenez kembali tersenyum karena jelas merasa tersanjung dan bahagia dengan kesan yang diberikan Porto kepadanya dalam beberapa hari terakhir. Setelah periode yang rumit dan bahkan tanpa bayang-bayang gol, klub Portugal itu menjadi suntikan kepercayaan diri. Optimisme untuk hasil positif dari negosiasi dengan Milan sangat tinggi, baik di pihak sang pemain maupun juara Portugal itu.
Kontak terus-menerus
Lazio telah merampungkan negosiasi dengan Sassuolo untuk Pinamonti dengan nilai yang mendekati 12 juta euro dan praktis keluar dari perburuan Santiago Gimenez. Porto, untuk saat ini, berada di jalur yang lebih mudah untuk mendapatkan eks Feyenoord itu dan karena alasan tersebut kembali menjalin kontak dengan AC Milan setelah tawaran pertama (pinjaman dengan opsi pembelian sebesar 15 juta euro) dianggap tidak memadai.
YANG KURANG
Dalam beberapa jam ke depan, Porto dan AC Milan akan kembali bernegosiasi dengan tujuan bersama untuk mencapai kesepakatan, bahkan di titik tengah antara penawaran dan permintaan. Yang masih belum ada adalah kesepakatan baik mengenai syarat-syarat yang dapat memicu kewajiban pembelian permanen maupun angka akhir transfer. Bukan benar-benar detail, tetapi nyaris seluruh dasar negosiasi. Sementara itu, Gimenez sedang mendorong untuk pindah ke Porto, yang dengannya ia sudah memiliki kesepakatan untuk satu musim senilai 2,5 juta plus bonus.
Ada kesan bahwa kesepakatan final bisa tercapai di angka 20 juta untuk opsi pembelian permanen.
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