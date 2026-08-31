Milan, kontak langsung antara Cardinale dan Florentino Perez untuk Endrick: penyerang Brasil itu sangat disukai Amorim, apa yang terungkap

Ide AC Milan soal Endrick berangkat dari satu kenyataan: Real Madrid memiliki deretan penyerang yang sensasional, tetapi juga sangat gemuk. Dari Diomande hingga Vinicius, lalu Bellingham, Brahim Diaz, Mbappe, dan Espi: banyak senjata dalam tabung panah Mourinho. Mantan pemain Lyon itu berisiko mendapat sedikit, sangat sedikit ruang, tetapi skenario seperti ini tampaknya tidak mengkhawatirkan sang pemain maupun Real Madrid.





Pesan yang sampai kepada AC Milan dan para peminat lainnya adalah ini: "Endrick tidak akan pergi setidaknya sampai sesi bursa transfer musim dingin berikutnya". Penyerang muda Brasil itu ingin bermain di Liga Champions dengan seragam Real Madrid dengan keyakinan bisa merebut ruang yang penting.