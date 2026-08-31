Ketertarikan terhadap Endrick bukan sekadar mimpi di tengah musim panas bagi Milan, melainkan target konkret yang patut diupayakan untuk dicapai. Semuanya bermula pada pertengahan Juli ketika Gerry Cardinale, berkat temannya Jorge Mendes, mulai menjalin kontak dengan Real Madrid untuk kemungkinan sinergi di bursa transfer. Banyak pemain yang dibicarakan: dari pemain muda Valdepenas (kini di Fiorentina) dan Pitarch hingga pemain yang jelas jauh lebih mapan seperti Brahim Diaz. Pemilik Red Bird itu mulai berdialog langsung dengan Florentino Perez dan terang-terangan mengungkap target sesungguhnya Ruben Amorim: pemain Brasil Endrick.
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Milan, kontak langsung antara Cardinale dan Florentino Perez untuk Endrick: penyerang Brasil itu sangat disukai Amorim, apa yang terungkap
Upaya baru pada Januari?
Ide AC Milan soal Endrick berangkat dari satu kenyataan: Real Madrid memiliki deretan penyerang yang sensasional, tetapi juga sangat gemuk. Dari Diomande hingga Vinicius, lalu Bellingham, Brahim Diaz, Mbappe, dan Espi: banyak senjata dalam tabung panah Mourinho. Mantan pemain Lyon itu berisiko mendapat sedikit, sangat sedikit ruang, tetapi skenario seperti ini tampaknya tidak mengkhawatirkan sang pemain maupun Real Madrid.
Pesan yang sampai kepada AC Milan dan para peminat lainnya adalah ini: "Endrick tidak akan pergi setidaknya sampai sesi bursa transfer musim dingin berikutnya". Penyerang muda Brasil itu ingin bermain di Liga Champions dengan seragam Real Madrid dengan keyakinan bisa merebut ruang yang penting.
Rencana AC Milan
Cardinale telah mencatat seperti apa posisi Real Madrid dan sang pemain, sambil menegaskan bahwa ia selalu siap membuka negosiasi apabila ada sinyal keterbukaan. Baik pada jam-jam terakhir bursa transfer musim panas ini maupun, dalam skenario terburuk, menunda pembahasan itu hingga Januari. AC Milan menginginkan Endrick karena menganggapnya sempurna untuk proyek mereka dan mampu memberikan solusi yang berbeda. Klub itu tetap menunggu setelah menciptakan kontak langsung: jika dari Madrid menelepon, maka AC Milan akan siap untuk Endrick.
BERAPA BIAYANYA DAN FORMULANYA
AC Milan milik Cardinale selalu berupaya memprioritaskan nilai aset seorang pemain, sampai-sampai hanya Hutchinson yang datang ke AC Milan dengan status sementara, tetapi itu karena ia harus membuktikan dirinya layak untuk AC Milan. Untuk Endrick, patron Red Bird itu juga akan membuka kemungkinan akuisisi permanen meski bagi Real Madrid talenta muda tersebut bernilai sangat tinggi (lebih dari €60 juta) tanpa mengesampingkan operasi peminjaman.
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