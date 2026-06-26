Milan, kini sudah resmi: Massimo Calvelli menjadi CEO baru klub Rossonero, menggantikan Giorgio Furlani

Berikut pernyataan Gerry Cardinale terkait penunjukan Calvelli: "Sejak bergabung dengan RedBird tahun lalu, Massimo telah menonjol sebagai pemimpin dan penggerak model organisasi yang mampu mengoptimalkan potensi sumber daya manusia serta menumbuhkan budaya kolaborasi dan profesionalisme. Massimo telah memimpin bersama investasi kami di AC Milan bersama Mitra RedBird David Castelblanco, keduanya berada di bawah pengawasan langsung saya. Model RedBird sering kali mengharuskan para pemimpin kami untuk mengambil peran operasional langsung di dalam investasi-investasi terpenting kami, guna memastikan pelaksanaan di tingkat tertinggi, terutama pada fase-fase perubahan dan inovasi. Selama setahun terakhir, Massimo telah membuktikan kemampuannya dalam menjalankan peran ini secara efektif, serta berintegrasi sepenuhnya ke dalam lingkungan AC Milan. Tugasnya jelas: kami ingin bermain untuk menang, bukan sekadar menghindari kekalahan, dalam segala hal yang berkaitan dengan AC Milan, terutama di lapangan. Mulai hari ini, seluruh organisasi Klub akan dapat memanfaatkan kehadirannya secara penuh waktu, tekadnya, serta rasa urgensi yang akan ia tunjukkan dalam bekerja untuk mengembalikan budaya kemenangan dan pencapaian hasil ke dalam Klub.”