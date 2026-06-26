AC Milan memiliki direktur eksekutif baru. Setelah mengambil alih tugas operasional dari Giorgio Furlani serta wewenang—termasuk hak tanda tangan hingga 10 juta euro—seusai pemecatan pendahulunya, Massimo Calvelli secara resmi ditunjuk sebagai CEO klub Rossoneri oleh pemilik klub Gerry Cardinale, yang hari ini hadir di markas Casa Milan juga untuk alasan tersebut.
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Milan, kini sudah resmi: Massimo Calvelli menjadi CEO baru klub Rossonero, menggantikan Giorgio Furlani
SIARAN PERS
Berikut ini siaran pers dari Milan: “AC Milan mengumumkan penunjukan Massimo Calvelli sebagai Chief Executive Officer. Calvelli membawa pengalaman kepemimpinan internasional yang luas di dunia olahraga ke dalam klub ini, dengan keahlian mendalam dalam pengembangan dan pertumbuhan organisasi olahraga serta platform komersial terkemuka di tingkat global. Selain menjabat sebagai CEO AC Milan, Calvelli akan tetap memegang jabatan sebagai CEO International di RedBird Development Group dan Operating Partner di RedBird Capital Partners. Penunjukan ini mencerminkan model khas RedBird, yang memadukan visi investasi jangka panjang dengan keahlian operasional terintegrasi untuk mempercepat pelaksanaan strategi.”
KATA-KATA KARDINAL
Berikut pernyataan Gerry Cardinale terkait penunjukan Calvelli: "Sejak bergabung dengan RedBird tahun lalu, Massimo telah menonjol sebagai pemimpin dan penggerak model organisasi yang mampu mengoptimalkan potensi sumber daya manusia serta menumbuhkan budaya kolaborasi dan profesionalisme. Massimo telah memimpin bersama investasi kami di AC Milan bersama Mitra RedBird David Castelblanco, keduanya berada di bawah pengawasan langsung saya. Model RedBird sering kali mengharuskan para pemimpin kami untuk mengambil peran operasional langsung di dalam investasi-investasi terpenting kami, guna memastikan pelaksanaan di tingkat tertinggi, terutama pada fase-fase perubahan dan inovasi. Selama setahun terakhir, Massimo telah membuktikan kemampuannya dalam menjalankan peran ini secara efektif, serta berintegrasi sepenuhnya ke dalam lingkungan AC Milan. Tugasnya jelas: kami ingin bermain untuk menang, bukan sekadar menghindari kekalahan, dalam segala hal yang berkaitan dengan AC Milan, terutama di lapangan. Mulai hari ini, seluruh organisasi Klub akan dapat memanfaatkan kehadirannya secara penuh waktu, tekadnya, serta rasa urgensi yang akan ia tunjukkan dalam bekerja untuk mengembalikan budaya kemenangan dan pencapaian hasil ke dalam Klub.”
KOMENTAR DARI CALVELLI
Berikut ini adalah pernyataan pertama Massimo Calvelli sebagai CEO baru AC Milan: “Memimpin Klub ini pada fase krusial dalam perjalanan olahraganya, di saat yang tak kalah penting bagi dunia sepak bola Italia secara keseluruhan, adalah tanggung jawab yang saya hadapi dengan keseriusan penuh dan rasa urgensi yang mendalam. Tugas yang saya terima dari Gerry sangat jelas: mengembalikan budaya kemenangan dan prestasi ke AC Milan, baik di dalam maupun di luar lapangan, agar sejalan dengan sejarah yang diwakili klub ini dalam sepak bola Eropa serta lebih dari 600 juta penggemarnya di seluruh dunia. Selama setahun terakhir, saya telah bekerja secara erat dengan jajaran manajemen senior Klub di semua bidangnya, sehingga memperoleh pemahaman langsung mengenai hal-hal yang perlu ditingkatkan dan diinovasi. Saya juga sangat antusias untuk bekerja sama secara erat dengan Pelatih Kepala baru kami, Rúben Amorim, dan stafnya, yang telah sepenuhnya terintegrasi dan bekerja selaras dengan kepemimpinan bidang olahraga saat ini.”
RIWAYAT HIDUP CALVELLI
Sebelum bergabung dengan RedBird, Calvelli menjabat sebagai Chief Executive Officer di ATP dari tahun 2020 hingga 2025, memimpin periode transformasi global yang mendalam dalam dunia tenis profesional putra. Sebelumnya, ia pernah menduduki berbagai posisi kepemimpinan internasional di Nike, Wilson Sporting Goods, dan Amer Sports. Calvelli memulai kariernya sebagai atlet profesional.