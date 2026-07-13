Sebuah pesan tegas yang disampaikan klub Rossonero kepada calon pembeli: meskipun mempertimbangkan berbagai situasi kontrak yang berbeda, tidak ada pemain yang akan dilepas dengan harga obral. Tanda-tanda awal yang cukup signifikan semuanya datang dari Inggris dan Liga Premier, di mana Coventry City yang baru saja promosi telah mengincar Tomori dan Loftus-Cheek, dua pemain yang disebutkan oleh pelatih Frank Lampard (yang telah menyaksikan perkembangan mereka di Chelsea) sebagai target potensial. Keduanya akan habis masa kontraknya pada Juni 2027; negosiasi perpanjangan kontrak untuk keduanya telah mandek cukup lama, dan untuk keduanya, masalah gaji menjadi pertimbangan utama. Bek tersebut membebani kas Milan sebesar 3,5 juta euro bersih, sedangkan Loftus-Cheek sekitar 4 juta euro. Lalu ada situasi Estupinan, yang didatangkan dengan harga sedikit di bawah 20 juta euro musim panas lalu dari Brighton dan sudah dianggap gagal karena penampilannya jauh di bawah ekspektasi. Aston Villa telah meminta informasi beberapa waktu lalu, dan nilai pasar awalnya diperkirakan sekitar 15 juta euro.