Milan asuhan Rubén Amorim yang baru mulai berlatih hari ini di Milanello untuk mempersiapkan musim 2026/2027, namun tetap memantau bursa transfer yang—setelah mendatangkan Gonçalo Ramos dan Mario Gila dengan nilai transfer sekitar 100 juta euro—berpotensi menghadirkan pemain-pemain baru berkualitas lainnya. Agar permintaan tambahan sang pelatih asal Portugal ini dapat dipenuhi oleh pemilik klub Gerry Cardinale, diperlukan pengurangan jumlah pemain dari skuad yang tidak sesuai dengan proyek tim, sekaligus memungkinkan peningkatan anggaran yang tersedia.
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Milan, kini saatnya melepas pemain: Tomori, Estupinan, Fofana, Loftus-Cheek, dan Leao menjadi pemain andalan yang akan dilepas, apa yang mungkin terjadi
TOKOH-TOKOH TERKENAL
Tomori, Fofana, Estupinan, Loftus-Cheek, dan Leao adalah para pemain yang saat ini memiliki peluang terbesar untuk meninggalkan klub Rossoneri, dan untuk mereka inilah manajemen Milan sedang mengambil langkah-langkah konkret dalam mencari solusi. Untuk mereka semua, sudah mulai ada perkembangan, baik dalam bentuk rumor maupun kontak awal yang dilakukan oleh para agen, dengan tujuan memaksimalkan nilai penjualan mereka, baik untuk menghindari kerugian di neraca keuangan maupun untuk memberi ruang gerak yang lebih luas kepada pihak manajemen yang bertanggung jawab di bursa transfer guna mengisi posisi-posisi yang hingga saat ini masih kosong dalam formasi 3-4-2-1 yang diusulkan oleh Amorim. Meskipun Estupinan dan Leao hari ini tidak akan berada di Milanello—karena sedang berlibur setelah tugas masing-masing di Piala Dunia—Tomori, Loftus-Cheek, dan Fofana telah dipanggil untuk tahap pertama pemusatan latihan dan akan berlatih secara rutin di bawah arahan pelatih baru.
PERKEMBANGAN DARI PREMIER
Sebuah pesan tegas yang disampaikan klub Rossonero kepada calon pembeli: meskipun mempertimbangkan berbagai situasi kontrak yang berbeda, tidak ada pemain yang akan dilepas dengan harga obral. Tanda-tanda awal yang cukup signifikan semuanya datang dari Inggris dan Liga Premier, di mana Coventry City yang baru saja promosi telah mengincar Tomori dan Loftus-Cheek, dua pemain yang disebutkan oleh pelatih Frank Lampard (yang telah menyaksikan perkembangan mereka di Chelsea) sebagai target potensial. Keduanya akan habis masa kontraknya pada Juni 2027; negosiasi perpanjangan kontrak untuk keduanya telah mandek cukup lama, dan untuk keduanya, masalah gaji menjadi pertimbangan utama. Bek tersebut membebani kas Milan sebesar 3,5 juta euro bersih, sedangkan Loftus-Cheek sekitar 4 juta euro. Lalu ada situasi Estupinan, yang didatangkan dengan harga sedikit di bawah 20 juta euro musim panas lalu dari Brighton dan sudah dianggap gagal karena penampilannya jauh di bawah ekspektasi. Aston Villa telah meminta informasi beberapa waktu lalu, dan nilai pasar awalnya diperkirakan sekitar 15 juta euro.
FOFANA TIDAK BERMAIN
Sementara itu, situasi Youssouf Fofana dan Rafael Leao masih hangat namun belum terlalu memanas – namun dalam waktu dekat mungkin akan ada kabar terbaru. Gelandang asal Prancis tersebut telah diberi tahu, melalui orang-orang terdekatnya, bahwa ia tidak dianggap sebagai pemain yang tak tergantikan oleh Milan – yang pada Januari lalu sudah mempertimbangkan tawaran yang datang dari Galatasaray – dan kini ia sudah mulai mencari klub baru, terutama di Prancis atau Inggris. Kontraknya masih berlaku hingga Juni 2028 dan gajinya sekitar 3 juta euro bersih. Untuknya pun, Rossoneri berharap bisa mendapatkan dana yang cukup untuk menutupi investasi sebesar 20 juta euro pada musim panas 2024, saat ia didatangkan dari Monaco.
MENDES DALAM MISI UNTUK LEAO
Bagi penyerang asal Portugal ini, yang baru saja menjalani Piala Dunia di mana ia tidak tampil gemilang, kabar terbaru yang signifikan diperkirakan akan muncul mulai minggu ini. Dengan tersingkirnya Portugal dari perebutan gelar juara Piala Dunia, agen ternama Jorge Mendes—yang telah diberi mandat oleh Milan untuk menangani transfer Leao—dapat mengembangkan peluang-peluang yang mulai muncul dalam beberapa pekan terakhir. Selain opsi-opsi yang sudah dikenal di Turki (terutama Galatasaray) yang untuk saat ini belum dipertimbangkan oleh sang pemain, Arab Saudi bisa menjadi tujuan yang patut dipertimbangkan mengingat besarnya dana yang siap diinvestasikan oleh klub-klub seperti Al-Hilal, Al-Nassr, atau Al-Ittihad. Di lubuk hatinya, Leao tetap berharap akan ada tawaran yang lebih menarik dari Liga Premier, sesuatu yang memungkinkannya tetap berada di “dunia sepak bola yang bergengsi” setelah 7 tahun di Italia dan bersama Milan. Klub tersebut berharap dapat meraup tidak kurang dari 60 juta euro dari kepergian pemain dengan gaji tertinggi mereka ini.
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