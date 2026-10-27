"Dengan La Rvfleuze menangani produksi (musik), lagu ini sangat menghentak, saya berada di sisi kiri (seperti) Davide Bartesaghi". Penyanyi trap/rap asal Prancis La Rvfleuze menyebut pemain binaan akademi AC Milan itu dalam lagu terbarunya sebagai contoh kekuatan di sisi kiri dan tekad besar untuk bersinar. Waktunya tepat karena, setelah beberapa kesulitan awal, pemain kelahiran 2005 itu mulai mendapatkan kepercayaan Amorim. Proses awalnya rumit karena pelatih asal Portugal itu, bertentangan dengan anggapan umum, melihat kemampuan menyerang yang hebat pada pemain muda AC Milan tersebut, tetapi juga kelemahan dalam bertahan. Padahal, aspek bertahan lebih penting dalam posisi aslinya sebagai bek kiri.
Milan, kini saatnya Bartesaghi: Amorim mengubah perannya, rapper Prancis La Rvfleuze menyebutnya dalam lagunya
EVOLUSI TEKNIS DAN TAKTIS
Di antara sedikit hal positif dari kepemimpinan Allegri musim lalu adalah perkembangan Bartesaghi: pelatih asal Livorno itu menaruh kepercayaan kepadanya dan meminta Tare, yang kini sudah tidak lagi menjabat, untuk mempertahankannya dalam skuad meski banyak permintaan untuk merekrutnya, termasuk dari luar negeri. Bartesaghi disebut-sebut juga bisa bermain sebagai bek tengah sebelah kiri, dan dinilai lebih memiliki karakteristik bek tengah ketimbang bek kiri. Namun, Amorim melihat potensi yang sama sekali berbeda dalam dirinya dan tengah mencobanya sebagai gelandang sayap yang bermain lebih ke depan. Ujian melawan Udinese memberikan dasar yang kuat untuk melanjutkan pendekatan tersebut.
Karier baru
Amorim sepenuhnya fokus menjalani petualangannya bersama AC Milan. Ia tidak membiarkan apa pun berjalan begitu saja dan meminta para pemainnya keluar dari zona nyaman mereka. Semua pemain, tanpa terkecuali. Dari yang paling berpengalaman hingga yang termuda, semuanya didorong untuk mengubah sesuatu agar seluruh anggota skuad mendapat menit bermain yang membuat mereka puas. Salah satu gagasan paling menarik adalah menempatkan Bartesaghi lebih ke depan di sisi kiri. Melihatnya berlari tanpa henti di Udine dan menciptakan peluang demi peluang memberi bahan pertimbangan yang menarik. Bartrsaghi memiliki frekuensi langkah yang tinggi, kemampuan mengirim umpan silang yang baik, dan daya tahan yang bagus. Semua itu merupakan karakteristik yang mendukungnya untuk bermain beberapa meter lebih ke depan. Kesempatan untuk mengujinya bisa datang pada Rabu, saat Bologna yang haus poin bertandang ke San Siro.
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