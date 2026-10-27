Amorim sepenuhnya fokus menjalani petualangannya bersama AC Milan. Ia tidak membiarkan apa pun berjalan begitu saja dan meminta para pemainnya keluar dari zona nyaman mereka. Semua pemain, tanpa terkecuali. Dari yang paling berpengalaman hingga yang termuda, semuanya didorong untuk mengubah sesuatu agar seluruh anggota skuad mendapat menit bermain yang membuat mereka puas. Salah satu gagasan paling menarik adalah menempatkan Bartesaghi lebih ke depan di sisi kiri. Melihatnya berlari tanpa henti di Udine dan menciptakan peluang demi peluang memberi bahan pertimbangan yang menarik. Bartrsaghi memiliki frekuensi langkah yang tinggi, kemampuan mengirim umpan silang yang baik, dan daya tahan yang bagus. Semua itu merupakan karakteristik yang mendukungnya untuk bermain beberapa meter lebih ke depan. Kesempatan untuk mengujinya bisa datang pada Rabu, saat Bologna yang haus poin bertandang ke San Siro.