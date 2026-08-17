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Moreira Milan

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Milan, kesepakatan untuk Diego Moreira tuntas: tercapai perjanjian dengan Strasbourg, detailnya

AC Milan

Kejutan dari AC Milan: kesepakatan senilai 50 juta ditambah bonus dan persentase dari penjualan kembali di masa depan, tes medis besok.

Rekrutan ketiga yang masuk untuk AC Milan. AC Milan telah menuntaskan kesepakatan dengan Strasburgo untuk Diego Moreira, pemain sayap serang kidal berusia 22 tahun, pemain tim nasionalBelgia kelahiran 2004 yang tampil di Piala Dunia: kesepakatan rampung untuk operasi senilai sekitar 50 juta euro, dengan bonus dan persentase dari penjualan kembali di masa depan.


Tes medis dijadwalkan besok di Milan, untuk pembelian termahal kedua dalam sejarah AC Milan, setelah Goncalo Ramos, yang akan tiba di kota itu pada tengah hari.

  • Mendes sebagai regista

    Winger kiri milik Strasbourg itu akan memperkuat tim Ruben Amorim: kesepakatan dituntaskan dengan agennya, Jorge Mendes, sebagai sosok di balik operasi ini. Pemain sayap Belgia berusia 22 tahun itu ingin pindah ke Milan meski diminati klub-klub besar di Inggris, Jerman, dan Italia: pemain yang sangat serbabisa, Moreira bisa bermain di kedua sisi sayap sebagai winger dan merupakan tambahan yang sempurna untuk sistem Amorim.

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  • Ditutup oleh Cardinale

    Pilihan kelompok kerja, sangat disukai Amorim karena karakteristik teknisnya, meyakinkan Bobby Gardiner dan Tiago Estevao, para analis data yang menjadi protagonis era baru, mendapat persetujuan Hendrik Almstadt, terutama ini adalah operasi yang Gerry Cardinale ingin tuntaskan sendiri untuk seorang pemain muda, bertalenta, yang bisa berkembang pesat dan menjadi protagonis.


  • DI MANA AKAN BERMAIN

    Moreira akan menjadi gelandang sayap kiri, di posisi Estupinan, atau salah satu dari dua pemain di belakang Gonçalo Ramos. Di posisi itu, katakanlah sebagai second striker-trequartista, yang bisa bermain adalah Pulisic, Loftus-Cheek, Saelemaekers, Alphadjo Cissè, dan bila diperlukan Rabiot. Talenta, dribel, kreativitas, dan fleksibilitas: sepanjang kariernya dia telah bermain di mana saja di sisi kiri dan juga di kanan, di mana dengan kaki kirinya dia bisa menusuk ke dalam dan mencari gawang


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  • Siapa Moreira dan petunjuk di media sosial itu

    Moreira lahir di Liege, saat itu ayahnya, mantan pemain tim nasional Guinea-Bissau Almami Moreira, bermain untuk Standard Liege. Dengan kewarganegaraan ganda Belgia dan Portugal, meski juga bisa dipanggil untuk Guinea-Bissau maupun Jerman, ia memutuskan untuk membela tim nasional Belgia, setelah bermain untuk Portugal U-21. Dari pihak ibu, ia adalah cucu Helmut Graf, mantan pesepakbola Austria yang bermain untuk klub tersebut dari 1976 hingga 1982. Produk akademi Standard Liege, ia pernah bermain di Benfica dan Chelsea, juga di Lyon, sebelum pindah ke Strasbourg, tepat dalam sinergi dengan The Blues. Dua pekan lalu, saat sedang liburan, ia berlatih dengan mengenakan jersey Milan, sebuah petunjuk atas masa depannya kemudian.

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