Rekrutan ketiga yang masuk untuk AC Milan. AC Milan telah menuntaskan kesepakatan dengan Strasburgo untuk Diego Moreira, pemain sayap serang kidal berusia 22 tahun, pemain tim nasionalBelgia kelahiran 2004 yang tampil di Piala Dunia: kesepakatan rampung untuk operasi senilai sekitar 50 juta euro, dengan bonus dan persentase dari penjualan kembali di masa depan.





Tes medis dijadwalkan besok di Milan, untuk pembelian termahal kedua dalam sejarah AC Milan, setelah Goncalo Ramos, yang akan tiba di kota itu pada tengah hari.