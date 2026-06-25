Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Grafica CM Allegri Napoli 2026 16.9Calciomercato/Getty Images

Diterjemahkan oleh

Milan, kesepakatan terkait pemutusan kontrak Filippi dan Corradi. Ketegangan dengan Allegri, apa yang akan terjadi selanjutnya

AC Milan
Transfers

Milan, kesepakatan untuk pemutusan kontrak dua anggota staf Allegri: penandatanganan kontrak pelatih asal Livorno dengan Napoli ditunda

Massimilano Allegri sedang berlibur di Sardinia dan menunggu penyelesaian masalahnya dengan Milan agar dapat menandatangani kontrak dengan klub Azzurri, yang tidak terburu-buru mengingat De Laurentiis memiliki sejumlah agenda padat sepanjang minggu ini sehingga sulit untuk mengadakan pertemuan. Lagipula, semuanya sudah disepakati, dengan Allegri yang terus menjalin komunikasi dengan direktur olahraga Manna terkait strategi bursa transfer: kesepakatannya adalah kontrak berdurasi tiga tahun.

Agen pelatih asal Livorno tersebut sedang berkomunikasi dengan Milan, namun ketegangan masih tinggi terkait masalah pesangon: 30 hari tepat belum cukup untuk mencapai kesepakatan, namun kedua belah pihak tetap terus berkomunikasi.

  • CORRADI DAN FILIPPI MENYELESAIKAN

    Kabar ini sudah beredar sejak lama dan kini tinggal menunggu pengumuman resmi: Claudio Filippi, pelatih kiper dalam staf Max Allegri, telah mengakhiri kontraknya dengan Milan yang semula berlaku hingga 2027. Ia tidak akan mengikuti sang pelatih asal Livorno ke Napoli karena telah menerima tawaran dari Fabio Paratici dan Fiorentina.

    Seorang anggota staf Max lainnya juga telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontraknya dengan Milan: yaitu Bernardo Corradi. Mantan penyerang Chievo dan Lazio ini siap menandatangani kontrak dengan Sampdoria dalam pengalaman pertamanya sebagai pelatih tim utama di level profesional.

    • Iklan

  • DUA SKENARIO BAGI ALLEGRI

    Kesabaran selalu memiliki batas, dan kesabaran De Laurentiis hampir habis. Pemilik Napoli ini tidak ingin perselisihan seputar Allegri berlarut-larut hingga melampaui minggu ini. Ada dua skenario yang mungkin terjadi bagi mantan pelatih Milan tersebut: mencapai kesepakatan kompromi dengan klub Rossonero untuk dirinya dan seluruh staf dalam 48/72 jam ke depan, atau mengundurkan diri dan kemudian mengajukan gugatan ganti rugi ke Badan Arbitrase FIGC. Diharapkan akan ada perkembangan dalam waktu dekat untuk mengakhiri kasus yang telah mengguncang kedua klub selama sebulan terakhir.