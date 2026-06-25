Milan, kesepakatan terkait pemutusan kontrak Filippi dan Corradi. Ketegangan dengan Allegri, apa yang akan terjadi selanjutnya

Massimilano Allegri sedang berlibur di Sardinia dan menunggu penyelesaian masalahnya dengan Milan agar dapat menandatangani kontrak dengan klub Azzurri, yang tidak terburu-buru mengingat De Laurentiis memiliki sejumlah agenda padat sepanjang minggu ini sehingga sulit untuk mengadakan pertemuan. Lagipula, semuanya sudah disepakati, dengan Allegri yang terus menjalin komunikasi dengan direktur olahraga Manna terkait strategi bursa transfer: kesepakatannya adalah kontrak berdurasi tiga tahun.

Agen pelatih asal Livorno tersebut sedang berkomunikasi dengan Milan, namun ketegangan masih tinggi terkait masalah pesangon: 30 hari tepat belum cukup untuk mencapai kesepakatan, namun kedua belah pihak tetap terus berkomunikasi.