grafica andrej kostic montenegro 2025 2026
Milan, kesepakatan tercapai: Andrej Kostic resmi bergabung. Rincian dan angka: ia sudah berada di Milan untuk menjalani tes medis

Milan berhasil mendatangkan seorang penyerang tengah yang sangat menjanjikan untuk masa depan: kesepakatan dengan Kostic telah tercapai.

Misi tercapai bagi Milan yang berhasil mengamankan salah satu talenta terbaik yang ditawarkan panggung sepak bola Eropa saat ini: kedatangan Andrej Kostic dari Partizan Beograd pada musim panas nanti sudah pasti.

Berita yang dirilis oleh Luca Maninetti mendapat respons positif, sebagaimana dikonfirmasi oleh tim redaksi Calciomercato: klub di Via Aldo Rossi telah mengamankan striker muda asal Montenegro tersebut, mencapai kesepakatan dengan klub Serbia, dan pemain kelahiran 2007 ini sudah berada di Milan, siap menjalani pemeriksaan medis bersama klub Rossoneri besok (Minggu, 29 Maret).

Dengan demikian, Milan menutup kesepakatan pertama menjelang musim depan.

  • UPAYA PADA BULAN JANUARI

    Dengan demikian, salah satu drama kecil yang mengiringi bursa transfer Januari di kubu Rossoneri berakhir dengan hasil positif: pada bursa transfer musim dingin lalu, Milan memang sudah mencoba mendatangkan bintang muda asal Montenegro tersebut, namun sama sekali tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan Partizan Beograd.

    Perlu diingat bahwa masih ada kesenjangan finansial antara kedua klub: pada Januari, Milantelah mengajukan proposal berdasarkan tawaran dengan nilai dasar antara 2 hingga 3 juta euro - yang dapat mencapai 7/8 juta euro, hanya berkat penambahan beberapa bonus - namun tidak pernah diterima oleh Partizan yang juga harus mempertimbangkan bahwa 20% dari hasil penjualan pemain tersebut di masa depan akan menjadi hak klub sebelumnya yang memegang hak kepemilikannya, yaitu Podgorica.

  • KEINGINAN YANG JELAS

    Pada akhirnya, tekad kuat Andrej Kostic membuahkan hasil. Sejak pertama kali muncul kemungkinan untuk mengenakan seragam Rossoneri di masa depan, ia selalu menegaskan kepada Partizan dan agennya (Darko Ristic, yang di agensinya juga menangani kepentingan Dusan Vlahovic) bahwa ia ingin bermain untuk Milan.

    Keinginan tersebut, yang sudah terwujud dalam beberapa bulan terakhir, telah menghasilkan kesepakatan dasar serta penetapan durasi kontrak dan ketentuan finansialnya antara klub asal Milan dan pihak pemain kelahiran 2007 tersebut.

  • RENCANA MASA DEPAN

    Kostic besok akan menjalani tes medis rutin bersama Milan dan mulai 1 Juli mendatang akan bergabung dengan klub Rossoneri. Ini merupakan hasil intuisi dan kerja keras yang luar biasa dari direktur olahraga Milan, FuturoKirovski, yang selama beberapa pekan terakhir bekerja sama dengan tim manajemen pemain timnas U-21 Montenegro tersebut untuk mencapai kesepakatan akhir dengan Partizan Beograd.

    Kini, rencana Milan adalah agar, mulai musim depan, Kostic bergabung dengan tim asuhan Massimo Oddo, kemudian secara bertahap naik ke jenjang yang lebih tinggi dan masuk ke Tim Utama untuk dievaluasi oleh Massimiliano Allegri.

    Pada musim ini, Kostic telah mencatatkan 34 penampilan di semua kompetisi (termasuk kualifikasi Liga Europa dan Liga Konferensi) dengan 11 gol yang dicetak, ditambah satu assist.

  • ANGKA-ANGKA AWAL

    Sebuah rekrutan besar bagi Milan, yang akan menyambut Andrej Kostic ke dalam skuadnya, meskipun ia akan bergabung dengan proyek Milan Futuro mulai Juli dan setelah lolos dari serangkaian tes medis rutin, sebagai langkah awal sebelum menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan klub di Via Aldo Rossi untuk beberapa tahun ke depan.

    Transaksi ini, seperti dilaporkan oleh Calciomercato.com, akan diselesaikan dengan kesepakatan pembelian permanen senilai 3 juta euro ditambah bonus, serta persentase dari hasil penjualan kembali striker kelahiran 2007 tersebut di masa depan.

    Ia akan dimasukkan secara bertahap ke dalam skema Rossoneri, namun Milan berhasil melakukan langkah besar dengan mengantisipasi persaingan ketat dari klub-klub Eropa lainnya atas salah satu prospek paling menjanjikan di kancah sepak bola Eropa.

