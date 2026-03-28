Misi tercapai bagi Milan yang berhasil mengamankan salah satu talenta terbaik yang ditawarkan panggung sepak bola Eropa saat ini: kedatangan Andrej Kostic dari Partizan Beograd pada musim panas nanti sudah pasti.

Berita yang dirilis oleh Luca Maninetti mendapat respons positif, sebagaimana dikonfirmasi oleh tim redaksi Calciomercato: klub di Via Aldo Rossi telah mengamankan striker muda asal Montenegro tersebut, mencapai kesepakatan dengan klub Serbia, dan pemain kelahiran 2007 ini sudah berada di Milan, siap menjalani pemeriksaan medis bersama klub Rossoneri besok (Minggu, 29 Maret).

Dengan demikian, Milan menutup kesepakatan pertama menjelang musim depan.