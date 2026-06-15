Milan, kesepakatan penuh untuk Ruben Amorim: dia akan menjadi pelatih baru klub Rossoneri. Kontraknya berlaku hingga 2028, dan dia diperkirakan tiba di Italia dalam beberapa jam ke depan

Sebelum memulai kariernya sebagai pelatih, Ruben Amorim adalah seorang pesepakbola yang mengabdikan hidupnya untuk Benfica, di mana ia bermain di tim junior terlebih dahulu, lalu—setelah sempat bermain sebentar di Belenenses—bergabung dengan tim utama mulai tahun 2008. Pada 2012, ia pindah ke Sporting Braga selama satu musim, sebelum kembali ke Benfica, tempat ia mengakhiri kariernya sebagai pemain—juga karena serangkaian masalah pada lututnya—pada 2017. Bersama tim nasional Portugal, ia hanya mencatatkan 14 penampilan.

Kariernya sebagai pelatih dimulai pada musim 2018/2019, di divisi ketiga sebagai pelatih Casa Pia: sebuah petualangan yang tidak berlangsung lama, juga karena sanksi larangan bertanding (dan pengurangan 6 poin yang dijatuhkan kepada klub) karena memberikan instruksi kepada tim meskipun ia tidak memiliki lisensi sesuai peraturan. Ia memulai kembali kariernya bersama Sporting Braga, tim di mana ia meraih trofi pertamanya pada Januari 2020 dengan merebut Piala Liga Portugal dari Porto. Ia menarik minat Sporting Lisbon, yang membayar kompensasi untuk merekrutnya dan membawanya meraih gelar juara liga setelah 19 tahun vakum; bersama Leões, ia meraih gelar nasional lainnya pada musim 2023/2024, serta Piala Liga dan Piala Super lainnya. Pada November 2024, ia hengkang untuk menerima tawaran Manchester United, yang membawanya ke final Liga Europa pada Mei 2025 (kalah dari Tottenham) namun tidak pernah berhasil meraih hasil yang diinginkan, hingga pemecatannya pada Januari lalu.







