Hanya tinggal menunggu lampu hijau terakhir dari pemilik AC Milan, Gerry Cardinale – yang semalam waktu Italia, bersama penasihat senior Red Bird, Zlatan Ibrahimovic, menyaksikan acara UFC 250 di Gedung Putih, Washington – namun Ruben Amorim secara de facto dapat dianggap sebagai pelatih baru AC Milan. Menurut laporan harian Portugal A Bola dan dikonfirmasi oleh Matteo Moretto, mantan pelatih Sporting Braga, Sporting Lisbon, dan Manchester United ini diperkirakan akan tiba di Italia dalam beberapa jam ke depan.
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Milan, kesepakatan penuh untuk Ruben Amorim: dia akan menjadi pelatih baru klub Rossoneri. Kontraknya berlaku hingga 2028, dan dia diperkirakan tiba di Italia dalam beberapa jam ke depan
KETENTUAN PERJANJIAN
Sambil menunggu Milan mengumumkan jadwal pasti penandatanganan kontrak hingga 30 Juni 2028 (dengan opsi perpanjangan satu musim lagi bagi klub), dilaporkan oleh A Bola bahwa kesepakatan yang dicapai antara kedua belah pihak telah final dan mencakup gaji sebesar 3,5 juta euro bersih per musim ditambah bonus yang terkait baik dengan Liga Europa yang akan dihadapi tim Rossoneri pada musim depan maupun kualifikasi ke Liga Champions 2027/2028 yang ditetapkan sebagai prioritas utama oleh petinggi klub. Serta juga terkait dengan kemungkinan meraih gelar Scudetto.
MANCHESTER UNITED JUGA MENGEMBANGKAN DANA
Ruben Amorim, yang awalnya berencana untuk tidak melatih pada musim depan – juga untuk mengatasi kekecewaan besar akibat pemecatannya oleh Manchester United – menanggapi dengan antusias tawaran dari Milan, yang bangku pelatihnya – sebagaimana ia nyatakan dalam sebuah wawancara pada tahun 2017 – merupakan salah satu impian terbesarnya. Dengan penandatanganan kontraknya yang akan segera dilakukan, antara hari ini dan besok, yang akan mengikatnya dengan Rossoneri hingga 2028, Manchester United pun turut merayakannya. Klub tersebut telah merekrut pelatih asal Portugal itu pada November 2024 dan akan menghemat sekitar 16 juta poundsterling, atau sekitar 20 juta euro, dari pembatalan kontrak yang akan segera terjadi.
KARIR AMORIM
Sebelum memulai kariernya sebagai pelatih, Ruben Amorim adalah seorang pesepakbola yang mengabdikan hidupnya untuk Benfica, di mana ia bermain di tim junior terlebih dahulu, lalu—setelah sempat bermain sebentar di Belenenses—bergabung dengan tim utama mulai tahun 2008. Pada 2012, ia pindah ke Sporting Braga selama satu musim, sebelum kembali ke Benfica, tempat ia mengakhiri kariernya sebagai pemain—juga karena serangkaian masalah pada lututnya—pada 2017. Bersama tim nasional Portugal, ia hanya mencatatkan 14 penampilan.
Kariernya sebagai pelatih dimulai pada musim 2018/2019, di divisi ketiga sebagai pelatih Casa Pia: sebuah petualangan yang tidak berlangsung lama, juga karena sanksi larangan bertanding (dan pengurangan 6 poin yang dijatuhkan kepada klub) karena memberikan instruksi kepada tim meskipun ia tidak memiliki lisensi sesuai peraturan. Ia memulai kembali kariernya bersama Sporting Braga, tim di mana ia meraih trofi pertamanya pada Januari 2020 dengan merebut Piala Liga Portugal dari Porto. Ia menarik minat Sporting Lisbon, yang membayar kompensasi untuk merekrutnya dan membawanya meraih gelar juara liga setelah 19 tahun vakum; bersama Leões, ia meraih gelar nasional lainnya pada musim 2023/2024, serta Piala Liga dan Piala Super lainnya. Pada November 2024, ia hengkang untuk menerima tawaran Manchester United, yang membawanya ke final Liga Europa pada Mei 2025 (kalah dari Tottenham) namun tidak pernah berhasil meraih hasil yang diinginkan, hingga pemecatannya pada Januari lalu.