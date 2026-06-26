Milan, keputusan telah diambil: Amorim sangat mengincar Nkunku. Rencana untuk bangkit kembali dengan gemilang

Tiba dengan ekspektasi untuk mengisi posisi yang bukan posisinya (penyerang tengah), pemain asal Prancis ini membutuhkan waktu cukup lama untuk beradaptasi dengan liga baru serta memulihkan kebugarannya setelah masa yang sangat sulit dari segi fisik. Nkunku diam-diam menanggung kurangnya kepercayaan terhadap dirinya serta kesulitan akibat formasi yang memaksanya selalu bermain dengan punggung menghadap gawang.





Kini situasinya mulai berubah: dalam formasi 3-4-2-1 yang diterapkan Amorim, Nkunku akan menjadi starter. Tanpa syarat apa pun. Dengan peluang untuk selalu atau sering menghadap gawang, sehingga ia dapat memaksimalkan semua kemampuan menembaknya. Misi Amorim adalah menghidupkan kembali semangat dalam diri pemain asal Prancis ini dan membuatnya kembali menunjukkan performa terbaiknya, terutama seperti yang pernah ia tunjukkan saat masih di Leipzig.