Keputusannya tegas, jelas, telah disepakati bersama tim, dan dibahas secara mendalam dalam rapat puncak yang digelar hari ini, Jumat, 26 Desember, di markas Milan: Amorim ingin mengandalkan Nkunku. Di antara para pemain yang ada dalam skuad Milan saat ini, penyerang asal Prancis tersebut termasuk salah satu yang memiliki karakteristik ideal untuk gaya permainan yang ingin diterapkan oleh pelatih ambisius asal Portugal tersebut. Pertemuan formal pertama antara Nkunku dan Amorim telah berlangsung beberapa hari yang lalu, namun kami yakin akan segera ada pertemuan lanjutan di mana mantan pemain Manchester United tersebut akan menegaskan kembali kepercayaannya kepada Nkunku menjelang musim depan.
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Milan, keputusan telah diambil: Amorim sangat mengincar Nkunku. Rencana untuk bangkit kembali dengan gemilang
PEMAIN UTAMA DALAM FORMASI 3-4-2-1
Tiba dengan ekspektasi untuk mengisi posisi yang bukan posisinya (penyerang tengah), pemain asal Prancis ini membutuhkan waktu cukup lama untuk beradaptasi dengan liga baru serta memulihkan kebugarannya setelah masa yang sangat sulit dari segi fisik. Nkunku diam-diam menanggung kurangnya kepercayaan terhadap dirinya serta kesulitan akibat formasi yang memaksanya selalu bermain dengan punggung menghadap gawang.
Kini situasinya mulai berubah: dalam formasi 3-4-2-1 yang diterapkan Amorim, Nkunku akan menjadi starter. Tanpa syarat apa pun. Dengan peluang untuk selalu atau sering menghadap gawang, sehingga ia dapat memaksimalkan semua kemampuan menembaknya. Misi Amorim adalah menghidupkan kembali semangat dalam diri pemain asal Prancis ini dan membuatnya kembali menunjukkan performa terbaiknya, terutama seperti yang pernah ia tunjukkan saat masih di Leipzig.
SIRENE TURKI DAN INGGRIS
Nkunku memiliki kontrak jangka panjang dengan Milan, hingga tahun 2030. Saat ini ia sedang menikmati liburannya untuk melupakan dua kekecewaan sekaligus: kegagalan lolos ke Liga Champions musim depan dan tidak dipanggil ke skuad Prancis untuk Piala Dunia. Pada 12 Juli, ia akan hadir di Milanello untuk pemusatan latihan dan kemudian akan mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya. Agennya, Zahavi, telah menerima beberapa tawaran dari Turki dan Liga Premier, namun prioritas utamanya tetap Milan. Hal ini juga berkat penghargaan yang diberikan oleh Amorim.