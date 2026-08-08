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Milan, keputusan sudah diambil: Estupinan kembali ke bursa transfer. Inilah alasan dia tidak jadi ke Aston Villa (yang merekrut Ruggeri)

AC Milan

Bek sayap Ekuador itu juga tidak meyakinkan Amorim: klub dan agennya sedang bekerja untuk transfer keluarnya

Negosiasi dengan Aston Villa batal karena selisih dua juta dan hal itu meyakinkan Amorim untuk memberinya kesempatan di Australia dan Indonesia. Estupinan namun belum sepenuhnya meyakinkan, seragam AC Milan mungkin terlalu berat bagi seorang bek sayap yang tetap telah mengumpulkan pengalaman penting dalam kariernya di Premier League bersama Brighton, dan di La Liga bersama Villarreal.

  • Mendes mulai bekerja

    Setelah negosiasi dengan Aston Villa kandas, Jorge Mendes kini bekerja untuk mencarikan destinasi baru bagi kliennya. Estupinan memiliki beberapa peminat di Spanyol, Inggris, dan Portugal, dan percaya pada kemampuan agennya untuk segera menemukan klub baru secara permanen. Amorim mengharapkan tambahan kekuatan di sisi sayap, seorang pemain yang lebih sesuai dengan ide-ide permainannya.

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  • PERMINTAAN

    Menurut informasi yang diperoleh redaksi kami, Estupinan dinilai AC Milan sekitar 17 juta euro. Jelas, seiring berjalannya hari dan mendekati penutupan bursa transfer, harga itu bisa mengalami perubahan.

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