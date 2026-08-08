Negosiasi dengan Aston Villa batal karena selisih dua juta dan hal itu meyakinkan Amorim untuk memberinya kesempatan di Australia dan Indonesia. Estupinan namun belum sepenuhnya meyakinkan, seragam AC Milan mungkin terlalu berat bagi seorang bek sayap yang tetap telah mengumpulkan pengalaman penting dalam kariernya di Premier League bersama Brighton, dan di La Liga bersama Villarreal.