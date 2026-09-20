84' PELUANG - Loftus-Cheek kehilangan bola dan memberi Lecce kesempatan melancarkan serangan balik. Fatah masuk ke kotak penalti dari sisi kiri, masuk ke kaki kanan setelah melewati dua pemain dan dalam posisi jatuh melepaskan tembakan ke tiang jauh. Maignan meregangkan badan dan dengan ujung jari menepisnya ke sepak pojok.





76' PELUANG - Permainan vertikal Lecce yang sangat bagus membuat Pierotti berhadapan dengan Maignan dalam posisi sedikit melebar di kanan. Pemain sayap itu mencoba sepakan mendatar di bawah tubuh kiper yang maju menutup ruang, tetapi Maignan tidak terkejut dan menepis secukupnya agar pertahanan bisa menyapu bola.





74' GOL - Moreira memungut bola yang hilang dari Siebert di tengah protes Lecce atas duel antara Goncalo Ramos dan Gaspar lalu melaju ke arah gawang Falcone. Satu dribel tajam untuk masuk ke dalam dan tembakan mendatar ke tiang dekat menaklukkan sang kiper.





65' PELUANG - Monteiro menantang dan melewati Gila hingga ke garis akhir sebelum memberi assist yang sangat berbahaya ke tengah kotak kecil, yang nyaris disambar Pierotti andaikan Estupinan tidak melakukan intersep dengan diagonal sempurna untuk menyelamatkan situasi.





62' GOL - Pulisic mengalirkan bola, Rabiot melesat, satu-dua di tepi kotak penalti dengan Goncalo Ramos yang membuat pemain Prancis itu berhadapan dengan Falcone, lalu sepakan kaki kiri bertenaga untuk skor 2-0





55' GOL BUNUH DIRI DIANULIR - Chukwueze berhasil melepaskan umpan silang dari kanan dan menemukan Pavlovic yang menyundul dengan baik hingga menyulitkan Falcone. Sang kiper gagal menguasai bola dalam upaya pertama dan, saat masih di tanah, menepis lagi dengan lengan sehingga bola mengenai kakinya lalu masuk ke gawang. Skor 2-0 kemudian dianulir karena posisi awal Pavlovic tidak sah.





51' AKSI YANG LUAR BIASA! - Aksi brilian Saelemaekers yang di tepi kotak penaltinya sendiri mengontrol bola dan dengan dribel menyelinap di antara dua lawan sambil bertahan dari dorongan, lalu meluncur dalam serangan balik. Di tepi kotak penalti, serangan bergeser dari kiri ke kanan hingga ke Chukwueze yang mencoba mengirim umpan silang ke sisi seberang tempat Goncalo Ramos bebas: percobaan tendangan salto, tetapi dia tidak mengenai bola.





41' PELUANG - Serangan balik luar biasa sepanjang lapangan oleh Pavlovic setelah dikirim vertikal oleh Pulisic. Bek itu masuk hingga ke dalam kotak penalti, tetapi kurang tenang dan setelah melewati seorang bek, alih-alih menembak dia mencoba memberi assist kepada Chukwueze (yang sudah jelas offside) dengan mengoper bola ke Falcone.





39' - Pulisic mengirim umpan silang matang ke tengah kotak penalti untuk Goncalo Ramos yang menyundul bola, tetapi melenceng tipis.





34' PELUANG - Pergerakan vertikal Chukwueze yang sangat bagus mengejutkan Gallo dan membuatnya menerima umpan terobosan vertikal dari Saelemaekers. Namun, situasi yang tampak mirip dengan gol itu kali ini menghadirkan Falcone yang lebih sigap saat keluar, dan penyelamatan datang lebih dulu sebelum kemungkinan sentuhan dari pemain Nigeria tersebut.





14' GOL - Umpan vertikal luar biasa dari Pavlovic untuk Pulisic yang unggul cepat dari Siebert, mengontrol dengan kaki kanan sambil berlari dan sekejap kemudian menuntaskannya dengan kaki kiri melewati Falcone yang keluar dari gawang.





11' PELUANG - Umpan terobosan Goncalo Ramos untuk Pulisic yang bergerak di belakang pertahanan Lecce, tetapi dia tidak sampai ke bola berkat keluarnya Falcone pada waktu yang tepat untuk menggagalkan peluang itu dan menangkap bola di bawah.





9' - Mula-mula Monteiro melakukan slalom dan mencoba tembakan dari jarak sangat jauh, lalu Ilic, yang mengontrol dan menembak dari tepi kotak penalti, sama-sama tidak menemukan gawang yang dijaga Maigna.





0' Kick-off pada pukul 20.45 di stadion San Siro yang genap berusia 100 tahun. Permainan cahaya dan suasana perayaan mewarnai prapertandingan.





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