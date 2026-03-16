Milan, kemarahan atas pergantian Leao. Tare bingung: "Apa-apaan ini, lihat saja cara dia bermain…"

Pada menit ke-67 pertandingan, pelatih Rossoneri Massimiliano Allegri—saat Milan tertinggal satu gol akibat gol yang dicetak oleh Gustav Isaksen—memutuskan untuk mengubah formasi lini serangnya. Pelatih asal Livorno itu memilih melakukan pergantian pemain: Rafael Leao ditarik keluar dan digantikan oleh Cristopher Nkunku serta Niclas Fullkrug (yang masuk menggantikan Fofana).

Dan pemain nomor 10 Rossoneri itu tidak menerima dengan baik - untuk menggunakan kata yang halus - keputusan pelatihnya: setelah melihat papan taktik, Leao berjalan menuju bangku cadangan sambil memprotes secara terbuka atas pilihan tersebut: kapten Rossonero Mike Maignan berlari menghampiri rekan setimnya untuk menghibur dan menenangkannya, tetapi Leao tidak mau mendengarkan, menggelengkan kepala dan hampir menolak pelukan dari Allegri.

Seperti dilaporkan oleh DAZN, Leao tampaknya berkata kepada Allegri: "Mister, biarkan saya tetap di lapangan, masih ada 20 menit lagi", lalu menendang beberapa botol di bangku cadangan.