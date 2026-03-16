Goal.com
Live
FBL-ITA-SERIEA-LAZIO-MILANAFP
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Milan, kemarahan atas pergantian Leao. Tare bingung: "Apa-apaan ini, lihat saja cara dia bermain…"

Rekaman DAZN memperlihatkan direktur olahraga AC Milan yang tampak sangat bingung.

Kekalahan yang membebani moral dan posisi klasemen Milan, yang impiannya untuk meraih Scudetto tampaknya kini telah sirna sepenuhnya setelah kekalahan di Stadio Olimpico melawan Lazio. Namun, selain hasil pertandingan itu sendiri, ada hal lain yang berpotensi menjadi perbincangan panjang: momen pergantian Rafael Leao.

Mari kita mundur sejenak dan kembali ke apa yang terjadi pada menit ke-67 pertandingan di Stadion Olimpico, yang merupakan laga pekan ke-29 Serie A.

  • KEMARAHAN LEAO

    Pada menit ke-67 pertandingan, pelatih Rossoneri Massimiliano Allegri—saat Milan tertinggal satu gol akibat gol yang dicetak oleh Gustav Isaksen—memutuskan untuk mengubah formasi lini serangnya. Pelatih asal Livorno itu memilih melakukan pergantian pemain: Rafael Leao ditarik keluar dan digantikan oleh Cristopher Nkunku serta Niclas Fullkrug (yang masuk menggantikan Fofana).

    Dan pemain nomor 10 Rossoneri itu tidak menerima dengan baik - untuk menggunakan kata yang halus - keputusan pelatihnya: setelah melihat papan taktik, Leao berjalan menuju bangku cadangan sambil memprotes secara terbuka atas pilihan tersebut: kapten Rossonero Mike Maignan berlari menghampiri rekan setimnya untuk menghibur dan menenangkannya, tetapi Leao tidak mau mendengarkan, menggelengkan kepala dan hampir menolak pelukan dari Allegri.

    Seperti dilaporkan oleh DAZN, Leao tampaknya berkata kepada Allegri: "Mister, biarkan saya tetap di lapangan, masih ada 20 menit lagi", lalu menendang beberapa botol di bangku cadangan.

  • MERASA BINGUNG

    Dan dalam tayangan DAZN, sebagaimana juga dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport dan rekan-rekan di MilanNews, di tribun penonton—semalam—direktur olahraga Milan,Igli Tare, juga terekam tampak bingung sementara di pinggir lapangan Allegri berusaha menghibur Leao dengan memeluknya.

    Kamera merekam reaksi direktur olahraga klub Via Aldo Rossi terhadap apa yang terjadi di lapangan: "Lihatlah ini, bagaimana bisa…", sepertinya itulah yang diucapkan oleh petinggi Rossoneri tersebut. Sulit untuk memahami siapa yang menjadi sasaran kemarahannya, namun semua dugaan mengarah pada pemain nomor 10 asal Portugal.

Serie A
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Torino crest
Torino
TOR
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Lazio crest
Lazio
LAZ
0