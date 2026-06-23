Milan, kekurangan pemain lapangan untuk mendampingi Amorim: apa bedanya antara Milanello dan kegiatan di media

Dalam kalender Rossonero, tanggal yang sudah ditandai adalah 6 Juli, yaitu hari ketika Amorim akan tiba di Milan untuk mengenal lebih jauh seluruh fasilitas Milan: mulai dari Milanello hingga Casa Milan, termasuk Vismara dan San Siro. Bagi pelatih asal Portugal ini, kini saatnya merencanakan musim baru dengan kesadaran bahwa akan ada banyak rintangan yang harus dianalisis sejak dini.

Salah satunya terletak pada struktur kepemimpinan baru Milan: Amorim sudah menjalin hubungan baik dengan Gardiner, direktur intelijen sepak bola, dan sedang memperdalam pengetahuannya tentang Almastadt, direktur transfer pemain. Keduanya, bagaimanapun, adalah orang-orang yang berfokus pada data, analisis, dan algoritma, bukan benar-benar orang lapangan. Dalam hal ini, Amorim adalah satu-satunya yang memiliki karakteristik tertentu.