Keputusan Cardinale terus menjadi bahan perbincangan: setelah menghabiskan satu bulan melakukan wawancara melalui Zoom atau berkeliling Eropa, RedBird memutuskan untuk tidak merekrut seorang Kepala Bidang Sepak Bola untuk Milan. Begitu pula dengan direktur olahraga. Singkatnya, pihak pemilik asal Amerika itu memutuskan untuk melepaskan diri dari skema tradisional Italia dan menuju sebuah revolusi setengah-setengah, karena pada akhirnya ini hanyalah penempatan ulang berbagai sumber daya internal.
Diterjemahkan oleh
Milan, kekurangan pemain lapangan untuk mendampingi Amorim: apa bedanya antara Milanello dan kegiatan di media
SATU-SATUNYA PRIA DI DUNIA SEPAK BOLA
Dalam kalender Rossonero, tanggal yang sudah ditandai adalah 6 Juli, yaitu hari ketika Amorim akan tiba di Milan untuk mengenal lebih jauh seluruh fasilitas Milan: mulai dari Milanello hingga Casa Milan, termasuk Vismara dan San Siro. Bagi pelatih asal Portugal ini, kini saatnya merencanakan musim baru dengan kesadaran bahwa akan ada banyak rintangan yang harus dianalisis sejak dini.
Salah satunya terletak pada struktur kepemimpinan baru Milan: Amorim sudah menjalin hubungan baik dengan Gardiner, direktur intelijen sepak bola, dan sedang memperdalam pengetahuannya tentang Almastadt, direktur transfer pemain. Keduanya, bagaimanapun, adalah orang-orang yang berfokus pada data, analisis, dan algoritma, bukan benar-benar orang lapangan. Dalam hal ini, Amorim adalah satu-satunya yang memiliki karakteristik tertentu.
DUA KERAGUAN
Sebuah pertanyaan pun muncul dengan sendirinya: siapa yang akan mendampingi Ruben Amorim setiap hari di Milanello? Dalam beberapa musim terakhir, yang bertugas sebagai pengawas di Pusat Olahraga Rossonero adalah Maldini, Massara, sebagian Moncada, dan kemudian Tare, sementara kini sulit membayangkan bahwa peran ini dapat diemban oleh salah satu orang yang dipilih oleh Cardinale. Aspek lain yang tidak boleh diremehkan adalah yang berkaitan dengan kegiatan media, baik sebelum maupun sesudah pertandingan, di mana para penggemar mengharapkan informasi atau jaminan dari salah satu petinggi klub. Zlatan Ibrahimovic pernah menjalankan tugas ini di masa lalu dengan hasil yang kurang memuaskan dan banyak kritik; kecil kemungkinannya ia akan kembali tampil di hadapan media. Namun, jika bukan dia, lalu siapa?