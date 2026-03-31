Milan menatap masa depan dengan mencari talenta muda untuk dimasukkan ke dalam skuad cadangan yang dilatih oleh Massimo Oddo, yang berpeluang kembali ke Liga Pro. Kirovski telah melakukan langkah yang sangat menjanjikan: setelah negosiasi yang panjang, talenta asal Montenegro, Andrej Kostic, bergabung dari Partizan Belgrade. Penyerang tengah kelahiran 2007 ini telah menonjol tahun ini baik di Liga Konferensi maupun di liga Serbia, di mana ia mencetak 10 gol dalam 27 penampilan.
Milan, kedatangan Andrej Kostic dari Partizan Beograd telah resmi. Rincian biaya transfer, ia akan bermain untuk Milan Futuro
PERNYATAAN RESMI AC MILAN
Kostic tiba di Milan pada Sabtu lalu dan keesokan harinya berhasil menjalani tes medis bersama Milan. Berikut ini pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh klub Rossoneri:
"AC Milan dengan bangga mengumumkan bahwa klub telah secara permanen merekrut pemain sepak bola Andrej Kostic mulai 1 Juli 2026.
Penyerang kelahiran 2007 ini datang dari Fudbalski Klub Partizan dan akan menjadi bagian dari Proyek Milan Futuro, yang didedikasikan untuk pertumbuhan dan pengembangan talenta muda."
BERAPA BIAYANYA
Menurut informasi yang diperoleh redaksi kami, Milan telah mencapai kesepakatan akhir dengan Partizan Beograd dengan nilai dasar 3 juta euro ditambah bonus yang cukup besar (yang jika terpenuhi akan meningkatkan nilai akhir menjadi 8 juta euro) serta persentase dari hasil penjualan kembali di masa depan untuk klub Serbia tersebut. Milan, sebagaimana lazimnya dalam urusan pemain Milan Futuro, tidak mengumumkan tanggal berakhirnya kontrak yang diperkirakan pada Juli 2030.
KEMARAHAN MIJATOVIC
Kemarin, wakil presiden klub Serbia tersebut memanggil rapat umum luar biasa karena sama sekali tidak mengetahui transaksi tersebut. Mijatovic, mantan pemain Fiorentina, mengaku terkejut dengan kejadian tersebut: "Mengenai informasi tentang transfer Andrej Kostic ke Milan, saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan hal ini terlebih dahulu kepada para pendukung Partizan, serta kepada seluruh masyarakat pecinta olahraga. Dan untuk menegaskan, dengan jelas, bahwa saya sepenuhnya tidak setuju dengan keputusan tersebut. Saya menegaskan, dengan penuh tanggung jawab, bahwa saya sama sekali tidak dilibatkan dalam pembahasan mengenai transfer Andrej Kostic dan bahkan belum pernah melihat tawaran dari Milan. Saya tekankan bahwa, sekalipun saya terlibat dalam proses pengambilan keputusan, saya pasti akan menyampaikan dengan jelas dan tegas kepada seluruh anggota Dewan Direksi bahwa saya sangat menentang penerimaan tawaran yang begitu rendah. Perilaku ini merupakan pelanggaran serius terhadap anggaran dasar perusahaan, mengingat bahwa, berdasarkan jabatan dan kewenangan saya yang jelas, saya bertanggung jawab atas seluruh sektor olahraga klub, termasuk masalah terkait kebijakan transfer dan pengembangan pemain. [Mijatovic kepada portal sportske]. Apakah ini cara klub berencana beroperasi di masa depan? Dengan menjual pemain-pemain muda paling menjanjikan secara gratis? Keputusan ini diambil meskipun Dewan Direksi lainnya, yang dipimpin oleh Rasim Ljajic, mengetahui bahwa dalam beberapa bulan terakhir saya telah melakukan kontak dan pembicaraan intensif dengan perwakilan dari berbagai tim di lima liga utama Eropa, terkait beberapa pemain muda kami, termasuk Kostic. Dan bahwa saya telah menjelaskan kepada semua pihak bahwa semua pemain kami memiliki klausul pelepasan bernilai jutaan euro dan bahwa kebijakan klub adalah untuk memaksimalkan potensi dan bakat sepak bola mereka. Saya berpendapat bahwa, dengan transfer ini, telah tercipta preseden berbahaya yang akan berdampak sangat negatif terhadap persepsi nilai para pemain muda kami di pasar sepak bola.
Sebagai Wakil Presiden salah satu institusi olahraga terbesar di wilayah ini, Partizan Football Club, saya mengharapkan transparansi penuh tidak hanya terkait transfer ini, tetapi juga dalam seluruh pengelolaan klub, dan hal ini harus dilakukan secepat mungkin. Pada saat yang sama, saya sekali lagi menyerukan kepada jajaran manajemen lainnya agar, mengingat ketidakmampuan yang jelas untuk memperoleh sumber daya keuangan yang diperlukan bagi berjalannya klub secara normal, dan tanpa merugikan kepentingan klub, serta tanpa melanggar prinsip-prinsip anggaran dasar, segera dan tanpa penundaan memanggil Rapat Umum Luar Biasa klub guna menetapkan dengan jelas arah dan strategi yang seharusnya diikuti oleh klub sebesar dan seserius FK Partizan."