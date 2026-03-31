Milan, kedatangan Andrej Kostic dari Partizan Beograd telah resmi. Rincian biaya transfer, ia akan bermain untuk Milan Futuro

Kemarin, wakil presiden klub Serbia tersebut memanggil rapat umum luar biasa karena sama sekali tidak mengetahui transaksi tersebut. Mijatovic, mantan pemain Fiorentina, mengaku terkejut dengan kejadian tersebut: "Mengenai informasi tentang transfer Andrej Kostic ke Milan, saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan hal ini terlebih dahulu kepada para pendukung Partizan, serta kepada seluruh masyarakat pecinta olahraga. Dan untuk menegaskan, dengan jelas, bahwa saya sepenuhnya tidak setuju dengan keputusan tersebut. Saya menegaskan, dengan penuh tanggung jawab, bahwa saya sama sekali tidak dilibatkan dalam pembahasan mengenai transfer Andrej Kostic dan bahkan belum pernah melihat tawaran dari Milan. Saya tekankan bahwa, sekalipun saya terlibat dalam proses pengambilan keputusan, saya pasti akan menyampaikan dengan jelas dan tegas kepada seluruh anggota Dewan Direksi bahwa saya sangat menentang penerimaan tawaran yang begitu rendah. Perilaku ini merupakan pelanggaran serius terhadap anggaran dasar perusahaan, mengingat bahwa, berdasarkan jabatan dan kewenangan saya yang jelas, saya bertanggung jawab atas seluruh sektor olahraga klub, termasuk masalah terkait kebijakan transfer dan pengembangan pemain. [Mijatovic kepada portal sportske]. Apakah ini cara klub berencana beroperasi di masa depan? Dengan menjual pemain-pemain muda paling menjanjikan secara gratis? Keputusan ini diambil meskipun Dewan Direksi lainnya, yang dipimpin oleh Rasim Ljajic, mengetahui bahwa dalam beberapa bulan terakhir saya telah melakukan kontak dan pembicaraan intensif dengan perwakilan dari berbagai tim di lima liga utama Eropa, terkait beberapa pemain muda kami, termasuk Kostic. Dan bahwa saya telah menjelaskan kepada semua pihak bahwa semua pemain kami memiliki klausul pelepasan bernilai jutaan euro dan bahwa kebijakan klub adalah untuk memaksimalkan potensi dan bakat sepak bola mereka. Saya berpendapat bahwa, dengan transfer ini, telah tercipta preseden berbahaya yang akan berdampak sangat negatif terhadap persepsi nilai para pemain muda kami di pasar sepak bola.

Sebagai Wakil Presiden salah satu institusi olahraga terbesar di wilayah ini, Partizan Football Club, saya mengharapkan transparansi penuh tidak hanya terkait transfer ini, tetapi juga dalam seluruh pengelolaan klub, dan hal ini harus dilakukan secepat mungkin. Pada saat yang sama, saya sekali lagi menyerukan kepada jajaran manajemen lainnya agar, mengingat ketidakmampuan yang jelas untuk memperoleh sumber daya keuangan yang diperlukan bagi berjalannya klub secara normal, dan tanpa merugikan kepentingan klub, serta tanpa melanggar prinsip-prinsip anggaran dasar, segera dan tanpa penundaan memanggil Rapat Umum Luar Biasa klub guna menetapkan dengan jelas arah dan strategi yang seharusnya diikuti oleh klub sebesar dan seserius FK Partizan."