Milan, kebanggaan Maignan: "Merupakan suatu kehormatan menjadi kapten, saya tetap di sini untuk membalas kekalahan tahun lalu. Dan Allegri adalah yang terbaik."

Kiper dan kapten Milan yang berusaha menjaga peluang Scudetto tetap terbuka. Mike Maignan tanpa diragukan lagi merupakan salah satu pemain kunci dalam musim yang positif sejauh ini bagi tim yang dilatih oleh Massimiliano Allegri, yang berkat kemenangan dalam derby Minggu lalu kini hanya tertinggal 7 poin dari Inter yang memimpin klasemen. Kiper nomor satu tim nasional Prancis ini menjadi bintang dalam program khusus yang didedikasikan untuknya oleh DAZN berjudul “Beyond the Magic”, di mana beberapa cuplikan sudah dapat dilihat.
