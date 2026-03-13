Goal.com
Milan, kebanggaan Maignan: "Merupakan suatu kehormatan menjadi kapten, saya tetap di sini untuk membalas kekalahan tahun lalu. Dan Allegri adalah yang terbaik."

Kiper Rossonero semakin merasa sebagai pemimpin dan penggerak tim.

Kiper dan kapten Milan yang berusaha menjaga peluang Scudetto tetap terbuka. Mike Maignan tanpa diragukan lagi merupakan salah satu pemain kunci dalam musim yang positif sejauh ini bagi tim yang dilatih oleh Massimiliano Allegri, yang berkat kemenangan dalam derby Minggu lalu kini hanya tertinggal 7 poin dari Inter yang memimpin klasemen. Kiper nomor satu tim nasional Prancis ini menjadi bintang dalam program khusus yang didedikasikan untuknya oleh DAZN berjudul “Beyond the Magic”, di mana beberapa cuplikan sudah dapat dilihat.

  • PENTINGNYA PITA

    Menjadi kapten tim ini adalah sebuah tanggung jawab, dan saya bangga akan hal itu. Anda tidak perlu berpura-pura, cukup menjadi diri sendiri dan berusaha menjadi teladan, tanpa menyalahgunakan ban kapten atau status Anda,” kata Maignan mengenai posisinya sebagai pemimpin tak terbantahkan dan figur sentral di ruang ganti Rossoneri. Ia menambahkan kepada DAZN: “Jika mereka memberikan saya ban kapten, itu karena siapa saya. Di masa lalu, saya mengatakan kepada pelatih tim muda bahwa tidak perlu memberikannya kepada saya, karena saya merasa seperti kapten bahkan tanpa itu. Hari ini, bagi saya, itu adalah sumber kebanggaan dan tanggung jawab besar."

  • KEUNGGULAN ALLEGRI

    Kapten dan baru saja memperbarui kontraknya hingga Juni 2031, Mike Maignan hampir saja meninggalkan Milan pada musim panas lalu, ketika negosiasi perpanjangan kontraknya mandek dan Chelsea telah menghubungi dirinya dan klub. Di antara faktor yang mendorongnya untuk tetap tinggal adalah pelatih saat ini: “Allegri adalah pelatih yang, dalam hal manajemen ruang ganti dan sikap di lapangan, adalah yang terbaik”.

  • RASA SYUKUR

    Demikian pula, faktor-faktor kunci seperti rasa terima kasih terhadap Milan dan keinginan untuk membalas musim yang unik seperti musim lalu juga berperan: “Saya datang tahun ini dengan keinginan besar untuk membalas, itu adalah pikiran saya sejak awal dan masih berlaku hingga hari ini. Milan adalah tempat di mana saya memperkenalkan diri kepada dunia. Anda harus datang ke sini untuk benar-benar memahami arti mengenakan jersey ini. Saat kami bermain, Anda dapat melihat kehebatan klub ini dan saya akan merasa sebagai pendukung Milan seumur hidup”.

