Milan, kebanggaan Maignan: "Merupakan suatu kehormatan menjadi kapten, saya tetap di sini untuk membalas kekalahan tahun lalu. Dan Allegri adalah yang terbaik."

“Menjadi kapten tim ini adalah sebuah tanggung jawab, dan saya bangga akan hal itu. Anda tidak perlu berpura-pura, cukup menjadi diri sendiri dan berusaha menjadi teladan, tanpa menyalahgunakan ban kapten atau status Anda,” kata Maignan mengenai posisinya sebagai pemimpin tak terbantahkan dan figur sentral di ruang ganti Rossoneri. Ia menambahkan kepada DAZN: “Jika mereka memberikan saya ban kapten, itu karena siapa saya. Di masa lalu, saya mengatakan kepada pelatih tim muda bahwa tidak perlu memberikannya kepada saya, karena saya merasa seperti kapten bahkan tanpa itu. Hari ini, bagi saya, itu adalah sumber kebanggaan dan tanggung jawab besar."