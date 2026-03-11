Milan, Kean menjadi sorotan khusus: tiga faktor yang membuatnya pindah ke Milan

Nama Moise Kean pasti bakal jadi sorotan utama di bursa transfer musim panas mendatang. Kecuali ada kejutan dan Fiorentina akhirnya bisa selamat dan tetap bertahan di Serie A musim depan. Selama musim panas 2025 lalu, penyerang Italia ini menolak beberapa tawaran karena yakin dengan proyek Viola sehingga ia menandatangani kontrak baru yang berakhir pada 2029, dengan kenaikan gaji dan penyesuaian gaji ke atas.

Tujuh bulan kemudian, janji-janji yang dibuat olehnya dan klub Viola tidak ditepati, dan dengan kemungkinan restrukturisasi yang akan terjadi di Florence, klausul dan rumor yang sebelumnya ditolak itu akan kembali menjadi bahan pembicaraan utama. Dan di antara klub-klub yang paling tertarik untuk membelinya, seperti dilaporkan oleh Matteo Moretto dan Fabrizio Romano, selalu ada Milan.