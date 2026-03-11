Goal.com
Live
CM Grafica Kean Milan 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Milan, Kean menjadi sorotan khusus: tiga faktor yang membuatnya pindah ke Milan

Serangan yang diminta oleh Max Allegri untuk musim panas mendatang adalah penyerang Italia dari Fiorentina.

Nama Moise Kean pasti bakal jadi sorotan utama di bursa transfer musim panas mendatang. Kecuali ada kejutan dan Fiorentina akhirnya bisa selamat dan tetap bertahan di Serie A musim depan. Selama musim panas 2025 lalu, penyerang Italia ini menolak beberapa tawaran karena yakin dengan proyek Viola sehingga ia menandatangani kontrak baru yang berakhir pada 2029, dengan kenaikan gaji dan penyesuaian gaji ke atas. 

Tujuh bulan kemudian, janji-janji yang dibuat olehnya dan klub Viola tidak ditepati, dan dengan kemungkinan restrukturisasi yang akan terjadi di Florence, klausul dan rumor yang sebelumnya ditolak itu akan kembali menjadi bahan pembicaraan utama. Dan di antara klub-klub yang paling tertarik untuk membelinya, seperti dilaporkan oleh Matteo Moretto dan Fabrizio Romano, selalu ada Milan.

  • MILAN ADA: DIPERHATIKAN SECARA KHUSUS

    Berita tentang minat Rossoneri, seperti yang telah disebutkan, kembali menjadi sorotan. Alasan utamanya adalah bahwa pembicaraan mengenai Rossoneri terutama berasal dari Massimiliano Allegri. Pada Januari, ketika Milan telah menutup Fullkrug dan tidak ada ruang untuk bernegosiasi, Allegri meminta klub Rossoneri untuk mencoba melakukan upaya untuk Kean. Saat itu, angka-angka dan kondisi klasemen Fiorentina yang buruk tidak memungkinkan untuk membuka pembicaraan ini. 

    Namun, nama tersebut tetap berada di meja para petinggi Rossoneri, dengan Milan terus memantau dengan cermat situasi terkait masa depan striker yang tumbuh di akademi Juventus. Kean adalah profil yang sangat disukai Milan, dan situasi ini akan dievaluasi untuk musim panas.

    • Iklan

  • TIGA FAKTOR UNTUK MEYAKINKAN MOISE

    Menurut Romano dan Moretto, ada beberapa faktor yang dapat mendekatkannya dengan Rossoneri. Pertama-tama, Kean adalah teman dekat Rafael Leao, dengan siapa ia berbagi kecintaan pada musik rap dan bahkan telah memproduksi beberapa lagu bersama. Kemudian ada peran Allegri, yang selalu menganggap Kean sebagai pemain berkualitas tinggi bahkan di masa-masa tergelapnya di Juventus, dan terakhir, Moise dengan antusias membuka pintu untuk ide bergabung dengan Milan (juga mendorong Fiorentina) terutama berkat partisipasinya di Liga Champions mendatang, yang jelas tidak bisa dia mainkan di Florence (kesempatan Eropa bagi Viola kini hanya bergantung pada kemenangan di Conference League).

  • ANGKA-ANGKA FIORENTINA

    Dari sisi Kean, seharusnya tidak ada masalah. Namun, jika negosiasi terjadi, itu akan menjadi tantangan berat dengan Fiorentina. Klausul pelepasan sebesar 62 juta euro adalah angka yang menjadi dasar penilaian klub Viola, terlepas dari validitasnya di Italia atau validitas periode aktivitasnya (data tidak resmi, tetapi yang tercantum dalam kontrak lama berlaku dari 1 hingga 15 Juli). Angka tersebut saat ini dianggap terlalu tinggi oleh Milan, yang tidak berniat untuk mengeluarkan biaya besar untuknya.

Conference League
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Rakow Czestochowa crest
Rakow Czestochowa
RAK
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
AC Milan crest
AC Milan
MIL
0