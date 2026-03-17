Milan, kasus Leao: perselisihan dengan Pulisic, perpanjangan kontrak yang ditunda, dan keraguan soal masa depannya. Ia memang sedang diincar klub lain, namun belum ada tawaran yang masuk

Milan dan Leao, sebuah kisah cinta panjang yang kini sedang mengalami masa sulit. Insiden di Olimpico, di mana sang pemain menolak diganti dan menghindar dari upaya pelukan Allegri, telah meninggalkan dampak yang berkepanjangan. Bukan dari segi disiplin—karena pemain tersebut seharusnya tidak dikenai denda—tetapi dari segi moral tim, hal ini tentu berdampak.

Ketegangan, memang, berlanjut bahkan setelah peluit akhir dibunyikan dan apa yang dilakukan Rafa tidak disukai oleh para petinggi dan rekan setimnya, cukup lihat saja reaksi Tare dan Maignan. Selain itu, perselisihan dengan Pulisic dilaporkan berlanjut hingga ke ruang ganti, hingga memaksa Allegri untuk turun tangan. Dan ini bukanlah satu-satunya kesalahan yang dilakukan pemain asal Portugal tersebut; justru, seperti yang ditulis Corriere della Sera, dalam beberapa pekan terakhir, ia tampaknya tidak begitu fokus pada nasib klub, sebagaimana terlihat dari beberapa sarapan bersama yang dilewatkan.