Rafa Leao kembali menjadi sorotan di Milan. Sembilan golnya di liga tak mampu menyelamatkan musim yang sekali lagi naik-turun dan kurang meyakinkan bagi pemain asal Portugal itu. Aksi protesnya saat diganti melawan Lazio pun kembali memicu perdebatan mengenai sikap dan mentalitas sang pemain. Faktor ini, ditambah dengan performanya yang kurang memuaskan dan kesulitan beradaptasi dengan formasi Allegri, membuat masa depannya di Milan beradadalam risiko serius. Perpanjangan kontraktak kunjung datang dan Leao kini berada di bursa transfer, namun tampaknya tak ada antrean panjang yang menanti dirinya.
Milan, kasus Leao: perselisihan dengan Pulisic, perpanjangan kontrak yang ditunda, dan keraguan soal masa depannya. Ia memang sedang diincar klub lain, namun belum ada tawaran yang masuk
LEAO-MILAN, SUASANA MENEGANG
Milan dan Leao, sebuah kisah cinta panjang yang kini sedang mengalami masa sulit. Insiden di Olimpico, di mana sang pemain menolak diganti dan menghindar dari upaya pelukan Allegri, telah meninggalkan dampak yang berkepanjangan. Bukan dari segi disiplin—karena pemain tersebut seharusnya tidak dikenai denda—tetapi dari segi moral tim, hal ini tentu berdampak.
Ketegangan, memang, berlanjut bahkan setelah peluit akhir dibunyikan dan apa yang dilakukan Rafa tidak disukai oleh para petinggi dan rekan setimnya, cukup lihat saja reaksi Tare dan Maignan. Selain itu, perselisihan dengan Pulisic dilaporkan berlanjut hingga ke ruang ganti, hingga memaksa Allegri untuk turun tangan. Dan ini bukanlah satu-satunya kesalahan yang dilakukan pemain asal Portugal tersebut; justru, seperti yang ditulis Corriere della Sera, dalam beberapa pekan terakhir, ia tampaknya tidak begitu fokus pada nasib klub, sebagaimana terlihat dari beberapa sarapan bersama yang dilewatkan.
MASA DEPAN YANG BAGAIMANA?
Semua situasi ini memperumit masa depan bintang Milan, masa depan yang masih belum pasti. Negosiasi perpanjangan kontrak, yang akan berakhir pada 2028 – dan menjaminnya gaji 5,5 juta europer tahun – pada dasarnya telah ditunda,dan pembicaraan akan dilanjutkan, jika memungkinkan, setelah musim berakhir. Yang pasti, Milan akan mempertimbangkan tawaran dari pasar transfer musim panas nanti, jika ada.
Meskipun memiliki klausulpelepasan sebesar 170 juta euro, pemain asal Portugal ini bisa dilepas dengan harga mendekati 80 juta euro,namun, untuk saat ini, tawaran besar untuknya belum juga datang. Seperti dijelaskan oleh Corriere, Rossoneri berharap ada minat potensial dari Liga Premier dan Arab Saudi.
Jika kepergian Leao benar-benar terjadi, Milan telah mengidentifikasi calon penggantinya. Menurut Gazzetta, calon tersebut adalah pemain Norwegia Antonio Nusa, penyerang kelahiran 2005 dari Leipzig, yang dinilai seharga 35 juta euro.