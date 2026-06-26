Gerry Cardinale ingin mengambil keputusan secara langsung untuk Milan; ia telah beralih dari kata-kata ke tindakan nyata. Pertemuan puncak di markas Milan ini menandakan keterlibatan langsung sang pemilik Redbird, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya selama empat tahun ia menjadi pemilik klub Rossonero. Bersama Gardiner, Almastadt, dan Castleblanco, mereka menentukan strategi yang akan diterapkan untuk segera bergerak di bursa transfer.
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Milan, Kardinal secara langsung bernegosiasi dengan Mendes dan PSG terkait Ramos: pertemuan penting seputar bursa transfer di Casa Milan
AMORIN SEDANG MENELEPON
Amorim, pelatih baru Rossoneri, juga turut hadir dalam pertemuan puncak pasar transfer tersebut. Sebaiknya ia disebut sebagai manajer baru Milan, karena Milan saat ini mengikuti model sistem manajemen ala Inggris. Pelatih menunjuk pemain yang akan dibeli, yang akan dilepas, dan yang harus dipertahankan, sementara jajaran manajemen berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi keinginannya.
RAMOS ADALAH PRIORITAS
Milan ingin memulai musim dengan gemilang dengan segera mendatangkan seorang penyerang hebat tanpa menunda-nunda atau menunda urusan ini hingga akhir. Cardinale ingin memanfaatkan hubungan baiknya dengan Mendes untuk membawa Goncalo Ramos—penyerang kelahiran 2001 yang saat ini berlaga di Piala Dunia bersama PSG—ke kubu Rossonero.
Kemarin, tawaran resmi pertama telah diajukan kepada PSG yang, termasuk gaji tetap dan bonus, nilainya mendekati 54 juta euro. Milan yakin dapat mencapai kesepakatan dalam beberapa hari ke depan dengan tawaran sebesar ini; sang pemain sudah menunjukkan keterbukaannya terhadap transfer tersebut, namun perlu dipertimbangkan ancaman persaingan yang cukup ketat.
DUA BEK, SEORANG GELANDANG TENGAH, DAN SEORANG PEMAIN SAYAP
Sambil menunggu keputusan akhir Modric mengenai masa depannya, Amorim meminta seorang gelandang ala Hjulmand (anak didiknya), dua bek tengah, dan seorang pemain sayap penyerang.
Baik Musah maupun Chukwueze akan dievaluasi dengan cermat selama pemusatan latihan, sementara bagi Bondo, peluang untuk dilepas semakin terbuka. Perhatian khusus juga diberikan kepada para pemain muda Camarda, Kostic, Cissè, dan Comotto: mereka memiliki peluang untuk tetap berseragam Rossonero pada musim depan.