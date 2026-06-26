Milan, Kardinal secara langsung bernegosiasi dengan Mendes dan PSG terkait Ramos: pertemuan penting seputar bursa transfer di Casa Milan

Milan ingin memulai musim dengan gemilang dengan segera mendatangkan seorang penyerang hebat tanpa menunda-nunda atau menunda urusan ini hingga akhir. Cardinale ingin memanfaatkan hubungan baiknya dengan Mendes untuk membawa Goncalo Ramos—penyerang kelahiran 2001 yang saat ini berlaga di Piala Dunia bersama PSG—ke kubu Rossonero.

Kemarin, tawaran resmi pertama telah diajukan kepada PSG yang, termasuk gaji tetap dan bonus, nilainya mendekati 54 juta euro. Milan yakin dapat mencapai kesepakatan dalam beberapa hari ke depan dengan tawaran sebesar ini; sang pemain sudah menunjukkan keterbukaannya terhadap transfer tersebut, namun perlu dipertimbangkan ancaman persaingan yang cukup ketat.