Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Cardinale Grafica Milan

Diterjemahkan oleh

Milan, Kardinal Menetapkan Arah: Mulai dari Peran Ibrahimovic hingga Investasi di Pasar Transfer, Inilah Intinya

AC Milan
Transfers

Sepak bola menyerang, ambisi, dan tidak lagi mengandalkan orang lain: Milan baru era Cardinale pun lahir

Milan era Cardinale mulai terbentuk dengan keterlambatan empat tahun. Sebuah era awal di mana para pendukung Rossoneri hanya melihat seorang pemilik yang jauh dan ketidakpedulian terhadap proyek olahraga, serta fokus semata-mata pada aspek keuangan. Milan dipandang sebagai sarana untuk berbagai spekulasi.


Tiga belas hari terakhir telah membalikkan semua skenario yang semula dianggap paling mungkin. Gerry Cardinale, dengan menepati janji-janji yang ia sampaikan dalam wawancara informal dengan para jurnalis, kini berada di pusat dunia Milan dan tidak berniat mendelegasikan tugasnya. Pimpinan RedBird ini selalu hadir di Milan dan di Casa Milan. Kemarin ia menyambut Ruben Amorim di Milanello dan hari ini, untuk pertama kalinya sejak menjadi pemilik klub Rossoneri, ia menghadiri konferensi pers perkenalan pelatih baru asal Portugal tersebut.

  • CUKUP SUDAH DENGAN DELEGASI

    Setelah empat tahun yang panjang jauh dari kehidupan sehari-hari klub dan Italia, Cardinale memutuskan untuk mengambil peran yang sama sekali berbeda. Kekecewaan atas akhir musim lalu menjadi titik balik. Sejak saat itu, keyakinan bahwa Milan membutuhkan kepemimpinan yang lebih aktif, lebih terlibat, dan lebih langsung—baik dalam hubungannya dengan para manajer maupun dengan media—semakin menguat. Cukup sudah mendelegasikan kepada pihak ketiga. Cardinale kini berada di pusat klub untuk membangun kembali budaya organisasi yang dalam beberapa bulan terakhir tampak telah kehilangan arah.

    • Iklan

  • INVESTASI DAN KUALITAS

    Prioritas utama Cardinale adalah menciptakan lingkungan yang unggul mulai dari fondasinya. Sejak 24 Mei lalu dan pemecatan mendadak seluruh staf teknis serta manajemen, Cardinale telah menggelar serangkaian pertemuan dan diskusi internal—suatu proses yang biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan. Milan kembali menjadi klub yang didukung oleh kerja sama tim di bawah pengawasan terus-menerus dari pemiliknya.


    Tim strategi di bursa transfer berupaya menyerahkan sebagian besar skuad kepada Ruben Amorim secepat mungkin. Tidak ada lagi negosiasi untuk peluang-peluang klasik di akhir Agustus. Modus operandi ini telah menjadi ciri khas bursa transfer Rossoneri dalam beberapa musim terakhir.


    Kedatangan Gonçalo Ramos dan Mario Gila hanyalah tahap awal dari proyek rekonstruksi yang akan berlanjut dalam beberapa minggu ke depan. Tidak ada anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya atau dana yang dialokasikan untuk berbagai operasi. Setiap investasi akan dilakukan berdasarkan kebutuhan teknis tim dan pelatih. Tujuannya hanya satu: membangun tim yang lebih baik melalui kompetensi, organisasi, dan keberlanjutan.

  • IBRAHIMOVIC DI POSISI TENGAH

    Yang tak kalah pentingnya adalah peran Zlatan Ibrahimovic, sosok yang memecah belah para pendukung Rossoneri dan memiliki posisi yang rumit di dalam klub. Ibra tetap menjadi tokoh sentral dalam proyek RedBird sebagai penasihat dan orang kepercayaan pemilik klub, dengan hubungan yang tetap kokoh bahkan di saat-saat paling kritis. Tidak ada perpecahan, jadi, melainkan keinginan untuk terus maju bersama dalam sebuah organisasi di mana kerja sama tim harus lebih diutamakan daripada kepentingan individu.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Club Friendlies
Celtic crest
Celtic
CEL
AC Milan crest
AC Milan
MIL