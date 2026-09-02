Hal yang jelas tidak kurang dari Tomori adalah konsistensi: sangat terikat dengan AC Milan, ia menolak semua tawaran demi bertahan di klub tujuh kali juara Eropa itu. Pada Januari 2025, meski sudah ada kesepakatan penuh antara klub-klub terkait, ia menggagalkan kepindahannya ke Tottenham, sementara pada musim panas ini ia lebih dulu menolak Coventry asuhan Lampard lalu Fulham, yang meningkatkan tekanan secara sangat intens tepat pada hari terakhir bursa transfer.
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Milan, Kamis Tomori akan kembali berlatih bersama tim: latar belakang keputusan Cardinale dan kabar terbaru soal kondisi bek Inggris itu
Kembali masuk skuad
Pada akhirnya Tomori terbukti benar. Bek asal Inggris itu, sehari setelah kekalahan telak Milan dalam laga uji coba melawan Chelsea, dimasukkan ke dalam daftar lima pemain (bersama Fofana, Odogu, Gimenez, dan Nkunku) yang tidak masuk dalam rencana Amorim. Kekecewaan mantan pemain Chelsea itu terwujud dalam penolakan total untuk hengkang, mengingat bahwa, dengan kontraknya yang berakhir pada Juli 2027, bursa transfer berikutnya akan lebih menarik untuk menemukan solusi yang lebih baik baik dari sudut pandang teknis maupun ekonomi. Tujuh belas hari kemudian, klub memutuskan untuk memasukkannya kembali ke dalam skuad juga karena bek yang dicari, terutama pada pekan terakhir, tidak kunjung datang.
Sudah sebulan ia tidak bermain
Tomori akan tersedia untuk Amorim dalam laga hari Minggu melawan Juventus? Secara teknis ya, tetapi tanpa mengabaikan satu aspek fundamental: pertandingan terakhir yang dimainkan Tomori berlangsung pada 5 Agustus lalu dalam derby di Australia melawan Inter. Fik, tak terelakkan, tertinggal baik dari sudut pandang fisik maupun pemahaman karena ia baru sedikit bekerja bersama pelatih baru asal Portugal itu.
HUBUNGAN HARUS DIBANGUN KEMBALI
Tomori berlatih dengan baik bersama para pelatih kebugaran yang disediakan Milan dan tidak akan membutuhkan banyak waktu untuk menyamai kondisi kebugaran rekan-rekannya. Yang perlu dibangun kembali adalah aspek mental sang pemain dan hubungan saling percaya: pemain mana pun perlu berada dalam kondisi baik untuk tampil sesuai kemampuannya dan standar performanya sendiri.
Tomori berada di London kemarin untuk merenungkan masa depannya bersama para agennya dan kini siap kembali ke Italia untuk merebut kembali tempatnya di Milan.
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