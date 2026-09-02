Milan, Kamis Tomori akan kembali berlatih bersama tim: latar belakang keputusan Cardinale dan kabar terbaru soal kondisi bek Inggris itu

Tomori berlatih dengan baik bersama para pelatih kebugaran yang disediakan Milan dan tidak akan membutuhkan banyak waktu untuk menyamai kondisi kebugaran rekan-rekannya. Yang perlu dibangun kembali adalah aspek mental sang pemain dan hubungan saling percaya: pemain mana pun perlu berada dalam kondisi baik untuk tampil sesuai kemampuannya dan standar performanya sendiri.





Tomori berada di London kemarin untuk merenungkan masa depannya bersama para agennya dan kini siap kembali ke Italia untuk merebut kembali tempatnya di Milan.