Milan, kabar terbaru soal kursi pelatih: pertemuan baru dengan Jaissle, pembicaraan dengan Glasner dan Amorim

Ini adalah masa-masa yang sangat sibuk di kubu Milan. Rossoneri, yang harus menerima penolakan dari Ralf Rangnick—yang sudah bosan menunggu jawaban dari manajemen—masih terus mencari pelatih baru. Dengan waktu satu bulan menjelang pemusatan latihan, petinggi RedBird dituntut untuk mempercepat proses di kedua bidang tersebut.





Untuk mempersiapkan musim depan dengan sebaik-baiknya setelah hasil mengecewakan di posisi kelima pada musim yang baru saja berakhir, keputusan harus diambil secepatnya. Terkait masalah pelatih, dalam beberapa jam terakhir tercatat adanya pertemuan baru dengan Matthias Jaissle, yang tetap menjadi salah satu kandidat utama untuk menggantikan Massimiliano Allegri yang telah dipecat.