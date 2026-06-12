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Milan, kabar terbaru soal kursi pelatih: pertemuan baru dengan Jaissle, pembicaraan dengan Glasner dan Amorim

AC Milan
Transfers
Serie A
M. Jaissle
O. Glasner
R. Amorim

Pertemuan baru antara Rossoneri dan pelatih asal Jerman.

Ini adalah masa-masa yang sangat sibuk di kubu Milan. Rossoneri, yang harus menerima penolakan dari Ralf Rangnick—yang sudah bosan menunggu jawaban dari manajemen—masih terus mencari pelatih baru. Dengan waktu satu bulan menjelang pemusatan latihan, petinggi RedBird dituntut untuk mempercepat proses di kedua bidang tersebut.


Untuk mempersiapkan musim depan dengan sebaik-baiknya setelah hasil mengecewakan di posisi kelima pada musim yang baru saja berakhir, keputusan harus diambil secepatnya. Terkait masalah pelatih, dalam beberapa jam terakhir tercatat adanya pertemuan baru dengan Matthias Jaissle, yang tetap menjadi salah satu kandidat utama untuk menggantikan Massimiliano Allegri yang telah dipecat.

  • PERTEMUAN BARU DENGAN JAISSLE

    Seperti dilaporkan oleh Fabrizio Romano dan Matteo Moretto, hari ini, Jumat, 12 Juni, telah berlangsung pertemuan lain dengan Jaissle. Ini merupakan pertemuan tatap muka kedua dalam seminggu setelah pertemuan di Spanyol: sebuah pertanda bahwa kedua belah pihak memiliki niat untuk mencoba mencapai kesepakatan.


    Pelatih asal Jerman itu tetap menjadi kandidat untuk kursi kepelatihan AC Milan: kedua belah pihak sedang berkomunikasi dan terus berdiskusi untuk mengevaluasi apakah ada kemungkinan mencapai kesepakatan, tidak hanya secara finansial tetapi juga terkait proyek teknis.

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  • GLASNER DAN AMORIM

    Oliver Glasner masih menjadi kandidat untuk kursi pelatih Rossoneri, namun belum ada kesepakatan. Pelatih yang pernah menjuarai Conference League bersama Crystal Palace ini sedang menanti tanggapan dari Rossoneri dan menginginkan jaminan terkait rencana teknis tim.


    Perhatikan juga posisi Ruben Amorim, yang menjadi kuda hitam dalam persaingan tiga kandidat ini. Kontak terus berlanjut dalam beberapa hari terakhir, dan ini adalah kandidat yang patut dipertimbangkan di belakang Jaissle dan Glasner.