Pemulihan cepat Gabbia juga menjadi kabar sangat baik mengingat rangkaian laga berat yang menanti Milan dengan 4 pertandingan dalam 10 hari. Wakil kapten Milan itu akan tersedia setidaknya dari bangku cadangan untuk laga melawan Lazio asuhan mantan Gattuso, sementara di pusat pertahanan De Winter yang tampil impresif akan kembali dipertahankan dengan Gila dan Pavlovic di sisinya.