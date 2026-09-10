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Matteo Gabbia MilanGetty Images

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Milan, kabar baik untuk Amorim: Gabbia telah mengatasi masalah pada pergelangan kakinya dan melaju menuju pemanggilan untuk laga melawan Lazio

AC Milan

Milan, Gabbia sudah kembali berlatih bersama tim: diperkirakan masuk skuad untuk laga tandang ke Roma melawan Lazio

Kabar baik untuk AC Milan dan untuk Ruben Amorim: Matteo Gabbia kembali berlatih bersama tim pagi ini. Produk akademi Milan itu terpaksa absen dalam laga terakhir melawan Juventus pada Minggu lalu akibat cedera pergelangan kaki. Ia berpeluang kembali masuk daftar skuad untuk pertandingan Sabtu mendatang di Olimpico melawan Lazio yang berada di puncak klasemen.

  • Konfirmasi De Winter

    Pemulihan cepat Gabbia juga menjadi kabar sangat baik mengingat rangkaian laga berat yang menanti Milan dengan 4 pertandingan dalam 10 hari. Wakil kapten Milan itu akan tersedia setidaknya dari bangku cadangan untuk laga melawan Lazio asuhan mantan Gattuso, sementara di pusat pertahanan De Winter yang tampil impresif akan kembali dipertahankan dengan Gila dan Pavlovic di sisinya.

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