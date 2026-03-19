Milan tidak ingin kehilangan poin berharga lainnya dalam perburuan tiket Liga Champions dan sedang mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk rangkaian pertandingan berikutnya. Melawan Torino, Allegri kembali diperkuat oleh Rabiot yang telah menjalani hukuman larangan bermain satu pertandingan pada laga terakhir liga melawan Lazio. Jadwal Rossoneri juga mencakup kabar penting bagi seorang gelandang yang telah membuktikan dirinya sebagai pemain kunci dalam filosofi sepak bola yang dibawa oleh pelatih asal Livorno ke tim Rossoneri: Loftus-Cheek.
Getty Images/Calciomercato
Diterjemahkan oleh
Milan, kabar baik bagi Allegri: Loftus-Cheek sudah memakai alat pelindung, ia akan berusaha tampil saat melawan Napoli
PERANGKAT UNTUK LOFTUS-CHEEK
Loftus-Cheek telah absen sejak 22 Februari lalu akibat cedera yang menyebabkan patah tulang alveolar rahangnya dan patahnya beberapa gigi. Pemain tersebut langsung menjalani operasi. Menurut informasi yang diperoleh redaksi kami, gelandang tersebut akan segera menggunakan alat pelindung yang akan memungkinkannya kembali bergabung dengan skuad Allegri selama jeda untuk pertandingan tim nasional.
KEMBALI MELAWAN NAPOLI
Loftus-Cheek kembali bermain dalam waktu singkat, itulah target Milan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka mantan pemain Chelsea itu akan siap diturunkan oleh Allegri dalam laga melawan Napoli pada Senin, 6 April.
