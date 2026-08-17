Luciano Spalletti berbicara dengan jelas, ia menginginkan dua pemain "fotokopi" untuk setiap peran agar bisa tercipta persaingan yang sehat demi meningkatkan performa semua pihak. Sudah lama Juventus menginginkan seorang gelandang tengah "pemecah serangan" yang punya fisik dan soliditas untuk ditempatkan di depan lini belakang serta bisa menggantikan atau mendampingi Manuel Locatelli dan Khephren Thuram.

Nama Frank Kessie sudah lama menjadi pilihan utama, tetapi segera setelah keputusan Amorimo untuk memasukkan pemain Prancis itu ke dalam daftar pemain yang dicoret Milan, agen Fofana menghubungi petinggi Juventus dengan menawarkan kepindahan eks Monaco itu ke Turin.

Selain itu, dengan memperkirakan kepergian Gatti dan Rugani, seorang bek tengah kanan juga bisa berguna hingga penutupan bursa transfer dan menurut Sky Sport nama Fikayo Tomori juga kembali masuk radar, dan ia juga akan meninggalkan AC Milan.