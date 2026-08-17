Baik di kubu AC Milan maupun di kubu Juventus, dua pelatih, Ruben Amorim dan Luciano Spalletti, masih bergelut dengan para pemain yang, karena satu alasan atau lainnya, kurang dari 7 hari menjelang dimulainya liga masih menjadi bagian dari skuad kedua klub meski pada praktiknya dianggap sebagai pemain surplus.
Di antara para pemain ini ada Youssouf Fofana untuk AC Milan dan Nico Gonzalez untuk Juventus, dua pemain yang berada di luar rencana karena alasan yang berbeda, tetapi seiring berjalannya hari bisa menjadi dua peluang bagi tim rival.