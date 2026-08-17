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Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Milan-Juventus, pertukaran baru di depan mata? Nico Gonzalez untuk Fofana atau Tomori

AC Milan
Juventus
Y. Fofana
N. Gonzalez

Ide pertukaran pemain "surplus" di detik-detik terakhir bisa terwujud antara AC Milan dan Juventus

Baik di kubu AC Milan maupun di kubu Juventus, dua pelatih, Ruben Amorim dan Luciano Spalletti, masih bergelut dengan para pemain yang, karena satu alasan atau lainnya, kurang dari 7 hari menjelang dimulainya liga masih menjadi bagian dari skuad kedua klub meski pada praktiknya dianggap sebagai pemain surplus.

Di antara para pemain ini ada Youssouf Fofana untuk AC Milan dan Nico Gonzalez untuk Juventus, dua pemain yang berada di luar rencana karena alasan yang berbeda, tetapi seiring berjalannya hari bisa menjadi dua peluang bagi tim rival.


  • Juventus incar Fofana dan Tomori

    Luciano Spalletti berbicara dengan jelas, ia menginginkan dua pemain "fotokopi" untuk setiap peran agar bisa tercipta persaingan yang sehat demi meningkatkan performa semua pihak. Sudah lama Juventus menginginkan seorang gelandang tengah "pemecah serangan" yang punya fisik dan soliditas untuk ditempatkan di depan lini belakang serta bisa menggantikan atau mendampingi Manuel Locatelli dan Khephren Thuram.

    Nama Frank Kessie sudah lama menjadi pilihan utama, tetapi segera setelah keputusan Amorimo untuk memasukkan pemain Prancis itu ke dalam daftar pemain yang dicoret Milan, agen Fofana menghubungi petinggi Juventus dengan menawarkan kepindahan eks Monaco itu ke Turin.

    Selain itu, dengan memperkirakan kepergian Gatti dan Rugani, seorang bek tengah kanan juga bisa berguna hingga penutupan bursa transfer dan menurut Sky Sport nama Fikayo Tomori juga kembali masuk radar, dan ia juga akan meninggalkan AC Milan.

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  • Nico Gonzalez ditawarkan ke AC Milan

    Sementara itu, AC Milan berharap bisa menuntaskan revolusi di area gelandang serang dan di belakang Goncalo Ramos. Hanya Pulisic yang pasti dipertahankan (dengan Loftus-Cheek sebagai joker), tetapi baik Nkunku maupun Leao masih berpeluang pergi dan, jika itu terjadi, mereka harus digantikan. Rekrutan Moreira memang bisa bermain di sana, tetapi juga sebagai pemain sayap di seluruh sisi lapangan, dan karena itu jelas ada kebutuhan untuk menuntaskan setidaknya satu rekrutan lagi, sebisa mungkin yang berkaki kiri.

    Di sinilah Nico Gonzalez masuk ke dalam radar, kembali tanpa keinginannya sendiri dari masa peminjaman di Atletico Madrid, ingin kembali ke Simeone dan sudah menegaskan kepada Spalletti bahwa ia tidak ingin bertahan di Turin. Agen-agennya, sambil menunggu untuk memahami apakah masih ada celah terakhir untuk membuatnya kembali menjadi pemain Atletico, juga menawarkannya kepada AC Milan yang belum sepenuhnya menutup pintu.

  • Pertukaran di menit-menit terakhir?

    Dan kemudian, seperti dilaporkan Tuttosport, seiring berjalannya hari dan semakin dekatnya penutupan bursa transfer, kemungkinan pertukaran langsung antara kedua pemain itu akan mulai menjadi peluang yang sayang untuk dilewatkan. Tentu saja masih ada selisih valuasi kedua pemain yang harus dibereskan, tetapi jaraknya tidak terlalu besar. Fofana untuk Nico Gonzalez tetap menjadi sebuah gagasan, masih belum panas, tetapi mudah untuk dijalankan. Hal yang sama juga bisa berlaku untuk Tomori.

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