Baik di kubu AC Milan maupun di kubu Juventus, dua pelatih, Ruben Amorim dan Luciano Spalletti, masih berkutat dengan para pemain yang, karena satu dan lain hal, bahkan kurang dari 7 hari sebelum dimulainya liga masih menjadi bagian dari skuad kedua klub meski pada praktiknya dianggap sebagai pemain surplus.
Di antara para pemain tersebut ada Youssouf Fofana untuk AC Milan dan Nico Gonzalez untuk Juventus, dua pemain yang berada di luar proyek karena alasan berbeda, tetapi seiring berjalannya hari, bisa menjadi dua peluang bagi tim rival.