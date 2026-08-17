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Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Milan-Juventus, pertukaran baru akan terjadi? Nico Gonzalez untuk Fofana atau Tomori

AC Milan
Juventus
Y. Fofana
N. Gonzalez

Ide pertukaran "pemain surplus" di menit-menit terakhir bisa terwujud antara AC Milan dan Juventus

Baik di kubu AC Milan maupun di kubu Juventus, dua pelatih, Ruben Amorim dan Luciano Spalletti, masih berkutat dengan para pemain yang, karena satu dan lain hal, bahkan kurang dari 7 hari sebelum dimulainya liga masih menjadi bagian dari skuad kedua klub meski pada praktiknya dianggap sebagai pemain surplus.

Di antara para pemain tersebut ada Youssouf Fofana untuk AC Milan dan Nico Gonzalez untuk Juventus, dua pemain yang berada di luar proyek karena alasan berbeda, tetapi seiring berjalannya hari, bisa menjadi dua peluang bagi tim rival.


  • Juventus incar Fofana dan Tomori

    Luciano Spalletti sudah jelas, ia menginginkan dua pemain "fotokopi" untuk setiap peran agar bisa tercipta persaingan sehat demi meningkatkan performa semuanya. Sudah sejak lama Juventus menginginkan seorang gelandang tengah "pemecah gelombang" dengan fisik dan ketangguhan untuk ditempatkan di depan lini pertahanan, yang bisa menggantikan atau mendampingi Manuel Locatelli dan Khephren Thuram.

    Nama Frank Kessie sudah lama menjadi yang paling difavoritkan, tetapi segera setelah keputusan Amorimo untuk memasukkan pemain Prancis itu ke dalam daftar pemain yang dicoret Milan, agen-agen Fofana menghubungi petinggi Juventus dengan menawarkan kepindahan mantan pemain Monaco itu ke Turin.

    Selain itu, dengan memperkirakan hengkangnya Gatti dan Rugani, seorang bek tengah kanan juga bisa berguna dari sekarang hingga penutupan bursa transfer dan menurut Sky Sport yang kembali masuk radar adalah Fikayo Tomori, yang juga akan meninggalkan AC Milan.

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  • Nico Gonzalez ditawarkan ke AC Milan

    Sementara itu, Milan berharap bisa menuntaskan revolusi di area gelandang serang dan di belakang Goncalo Ramos. Hanya Pulisic yang pasti dipertahankan (dengan Loftus-Cheek sebagai joker), tetapi baik Nkunku maupun Leao masih berpeluang hengkang dan jika itu terjadi, mereka harus digantikan. Rekrutan Moreira memang bisa bermain di sana, tetapi juga sebagai pemain sayap di seluruh sisi lapangan, sehingga jelas ada kebutuhan untuk menuntaskan setidaknya satu perekrutan lagi, sebisa mungkin yang berkaki kiri.

    Di sinilah Nico Gonzalez masuk ke dalam skenario, kembali dengan terpaksa dari masa peminjamannya di Atletico Madrid, ingin kembali ke Simeone dan sudah menegaskan kepada Spalletti bahwa dia tidak ingin bertahan di Turin. Para agennya, sambil menunggu kepastian apakah masih ada celah terakhir untuk membuatnya kembali menjadi pemain Atletico, juga telah menawarkannya kepada Milan yang belum sepenuhnya menutup pintu.

  • Pertukaran di menit-menit terakhir?

    Maka, seperti dilaporkan Tuttosport, seiring berjalannya hari dan makin dekatnya akhir bursa transfer, kemungkinan pertukaran langsung antara kedua pemain itu akan mulai menjadi peluang yang tak boleh dilewatkan. Tentu saja masih ada selisih valuasi kedua pemain yang harus disesuaikan, tetapi jaraknya tidak terlampau jauh. Fofana untuk Nico Gonzalez tetap menjadi sebuah gagasan, belum benar-benar panas, tetapi mudah untuk ditempuh. Hal yang sama juga bisa berlaku untuk Tomori.

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