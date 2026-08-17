Luciano Spalletti sudah jelas, ia menginginkan dua pemain "fotokopi" untuk setiap peran agar bisa tercipta persaingan sehat demi meningkatkan performa semuanya. Sudah sejak lama Juventus menginginkan seorang gelandang tengah "pemecah gelombang" dengan fisik dan ketangguhan untuk ditempatkan di depan lini pertahanan, yang bisa menggantikan atau mendampingi Manuel Locatelli dan Khephren Thuram.

Nama Frank Kessie sudah lama menjadi yang paling difavoritkan, tetapi segera setelah keputusan Amorimo untuk memasukkan pemain Prancis itu ke dalam daftar pemain yang dicoret Milan, agen-agen Fofana menghubungi petinggi Juventus dengan menawarkan kepindahan mantan pemain Monaco itu ke Turin.

Selain itu, dengan memperkirakan hengkangnya Gatti dan Rugani, seorang bek tengah kanan juga bisa berguna dari sekarang hingga penutupan bursa transfer dan menurut Sky Sport yang kembali masuk radar adalah Fikayo Tomori, yang juga akan meninggalkan AC Milan.