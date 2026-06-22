Kemenangan akhir 2-0 atas Empoli memungkinkan tim Milan U-15 meraih gelar keempat di kategori ini, menyusul gelar-gelar sebelumnya pada tahun 1992, 2010, dan 2022. Kesuksesan ini berkat kontribusi Manna dan bintang cilik Jadid yang sudah mencetak gol pada babak pertama, yang merupakan penghargaan yang pantas atas perjuangan yang telah dilalui, hari demi hari, di Puma House Football.
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Milan, juara Italia U-15 berkat si kecil Yamal: inilah Jadid, penyerang dengan 700 gol
INILAH SIAPA ITU JADID
Akram Jadid adalah pemain kelahiran 2011 yang pandai bermain sepak bola. Dan sangat baik. Perjalanannya bersama Rossoneri sering kali melampaui kategori usianya, dan memang ia juga pernah bermain di tim U-17. Ia pandai bermain dengan punggung menghadap gawang, meminta bola, dan mempertahankannya dengan kekuatan serta karakter yang kuat. Namun, saat ia memiliki ruang gerak yang luas, di situlah ia menunjukkan kemampuan terbaiknya: menusuk ke depan, merebut bola, dan mencetak gol. Banyak gol, dengan berbagai cara. Perbandingan dengan Yamal tentu saja bukan berasal dari prediksi karier, melainkan karena latar belakang mereka dan kemampuan untuk melewati lawan serta mencetak gol.
700 GOL BERSERAGAM MERAH-HITAM
Jadid telah mencetak hampir 700 gol di tim junior Rossoneri, sebuah angka yang membuatnya mendekati—setidaknya dalam hal rekor—pemain yang paling banyak dibicarakan di akademi muda Milan: Francesco Camarda. Dari segi teknis, perbandingan ini tidak relevan: Camarda adalah penembak jitu di kotak penalti, sedangkan Jadid menciptakan peluang, mengincar lawan, dan mencetak gol dengan bola.
Di depan gawang, ia memiliki naluripembunuh layaknya pencetak gol hebat: ketika peluang muncul, ia jarang membiarkannya terlewat.
ANTARA ITALIA DAN MAROKO
Dalam perjalanan kariernya, terdapat pula isu penting mengenai kewarganegaraan ganda. Jadid memiliki kewarganegaraan Maroko dan Italia; ia telah tampil dua kali bersama timnas Maroko U-16 dan, hingga saat ini, belum pernah bermain untuk timnas Italia. Namun, masalah ini masih belum tuntas, dan Federasi akan berusaha meyakinkan sang wonderkid dari Milan tersebut.