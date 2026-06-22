Milan, juara Italia U-15 berkat si kecil Yamal: inilah Jadid, penyerang dengan 700 gol

Jadid telah mencetak hampir 700 gol di tim junior Rossoneri, sebuah angka yang membuatnya mendekati—setidaknya dalam hal rekor—pemain yang paling banyak dibicarakan di akademi muda Milan: Francesco Camarda. Dari segi teknis, perbandingan ini tidak relevan: Camarda adalah penembak jitu di kotak penalti, sedangkan Jadid menciptakan peluang, mengincar lawan, dan mencetak gol dengan bola.





Di depan gawang, ia memiliki naluripembunuh layaknya pencetak gol hebat: ketika peluang muncul, ia jarang membiarkannya terlewat.



