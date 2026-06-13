Milan, Jaissle siap melepaskan gaji besarnya: masalahnya ada pada klausul kontrak. Glasner menunggu telepon

Jaissle ikut campur dan mencoba menekan Glasner: pelatih asal Austria itu masih menunggu pemberitahuan resmi dan final dari Milan karena tanpa itu, kesepakatan yang telah dicapai Senin lalu untuk kontrak dua tahun senilai 3,5 juta euro per musim dengan opsi perpanjangan untuk tahun ketiga tidak akan berarti apa-apa. Sumber-sumber yang sangat dekat dengan pelatih asal Austria tersebut tidak menyembunyikan kekhawatiran tertentu setelah apa yang terjadi dengan kasus Rangnick. Penantian panjang mantan pelatih Crystal Palace ini tidak akan berlangsung selamanya: dalam waktu 24/28 jam ke depan, Milan akan mengakhiri keraguan terakhirnya, termasuk mengenai kandidat yang tetap berada di posisi terdepan.