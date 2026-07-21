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away kit ac milan 2026 2027ac milan

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Milan, inilah seragam cadangan berwarna putih untuk musim 2026-27: "Setelah Istanbul, selalu ada Athena". Pulisic dan Modric tampil dalam video perkenalan

AC Milan
Serie A
C. Pulisic
L. Modric
M. Gabbia
D. Bartesaghi

AC Milan memperkenalkan seragam tandang untuk musim 2026-27. Desain ini terinspirasi dari kemenangan di Liga Champions 2007 di Athena melawan Liverpool, dua tahun setelah kekalahan pahit di Istanbul yang juga melawan The Reds.

AC Milan dan PUMA memperkenalkan Seragam Tandang 2026/27. Putih klasik, warna untuk momen-momen penting. Sebuah seragam yang mencerminkan mentalitas pemenang klub: keteguhan hati yang mampu mengubah setiap kegagalan menjadi titik tolak untuk kembali meraih kemenangan.


Semangat ini mampu mengubah setiap rintangan menjadi titik awal baru, sebuah konsep yang diartikan oleh para pendukung Milan dalam satu kalimat: "Setelah Istanbul, selalu ada Athena". Beberapa kata yang terukir di bagian belakang jersey, di bawah leher, yang menyatukan mereka yang telah melewati cahaya Athena setelah kegelapan Istanbul dan mereka yang kini meneruskan warisannya.


Yang menjadi wajah dan suara kampanye ini adalah Filippo Inzaghi, tokoh utama final tahun 2007. Dalam kariernya bersama Rossoneri, ia telah mewujudkan mentalitas yang selalu dibawa oleh Klub: persiapan yang tak kenal lelah, hasrat untuk meraih kemenangan, serta kemampuan untuk mengubah setiap kekalahan menjadi awal yang baru. Kisahnya hari ini adalah bukti bahwa sikap tersebut melintasi zaman dan melampauinya.

  • KEBERHASILAN BARU YANG AKAN DICATAT DI LAPANGAN

    Setiap elemen dalam kit ini memperkuat pesan tersebut. Detail berwarna emas dan daun salam yang mengelilingi lambang klub merupakan simbol kisah kesuksesan yang ingin terus ditulis oleh AC Milan di lapangan. Tekad mereka yang tak kenal menyerah terwujud dalam tulisan dalam bahasa Yunani kontemporer — "Δύναμη Ψυχής", atau "Dýnami Psychís" — yang terdapat di bagian dalam kerah versi Authentic, serta pada sayap burung phoenix yang muncul dari anyaman kain: simbol-simbol dari perjalanan yang tak pernah berakhir dan semakin menguat di setiap kesempatan baru.

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  • KAOS YANG MENGHORMATI SEJARAH MILAN

    Maikel Oettle, Chief Revenue Officer AC Milan, berkomentar: "Seragam ini, dalam setiap elemennya, mencerminkan identitas dan mentalitas yang telah diusung Klub selama lebih dari satu abad. Warna putih adalah warna yang telah mewakili esensi ini kepada dunia selama bertahun-tahun, dan mengenakannya hari ini berarti membawa sejarah yang terus ditulis. Hal ini berarti mengidentifikasikan diri dengan cara hidup yang dimiliki baik oleh mereka yang telah mengalami malam-malam terpenting kami, maupun oleh mereka yang mewarisinya."

    Dominique Gauthier, Wakil Presiden Bidang Olahraga Tim di PUMA, menyatakan: "Sejarah yang diceritakan oleh seragam ini adalah salah satu yang paling kuat dalam sepak bola Eropa. Klub ini selalu menemukan cara untuk bangkit kembali saat yang paling menentukan, dan kami ingin seragam ini meneruskan semangat tersebut. Sayap burung phoenix, daun salam, serta tulisan-tulisannya: setiap elemen memiliki makna tersendiri. Kami bangga telah menciptakan sesuatu yang menghormati apa yang telah dibuktikan oleh klub ini.”

  • KAOS DALAM DUA VERSI

    Versi Authentic dibuat dari kain ULTRAWEAVE milik PUMA, bahan berperforma ultra-ringan yang dirancang untuk menjamin kebebasan bergerak dan performa tinggi, dilengkapi dengan teknologi dryCELL dan ThermoAdapt untuk pengaturan suhu tubuh. Versi Replica menghadirkan identitas dan estetika yang sama ke dalam kehidupan sehari-hari, dengan menggunakan 95% poliester daur ulang yang diperoleh dari limbah tekstil berkat teknologi RE:FIBRE.


    Seragam tandang baru musim 2026/27 akan tersedia mulai 21 Juli di AC Milan Official Store, di store.acmilan.com, puma.com, dan di pengecer terpilih di seluruh dunia.

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  • MODRIC, PULISIC, DAN PARA 'PENGgemar MILAN'

    Selain Filippo Inzaghi, bintang utama final di Athena yang dimenangkan dengan skor 2-1 atas Liverpool, dua pemain muda yang tumbuh di akademi muda Rossoneri, yaitu Matteo Gabbia dan Davide Bartesaghi, serta Luka Modric dan Christian Pulisic, turut menjadi bintang dalam video presentasi tersebut. Gabbia telah memutuskan untuk memperpanjang masa baktinya di Milan hingga tahun 2027 (penandatanganan kontrak diperkirakan akan dilakukan dalam minggu ini), sedangkan pemain asal Amerika Serikat tersebut, meskipun diminati oleh Major League Soccer dan khususnya New York City, dianggap tak tergantikan oleh Amorim dan Cardinale, dan kecuali ada kejutan, ia akan tetap bertahan di Milan pada musim depan.

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