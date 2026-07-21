Milan, inilah seragam cadangan berwarna putih untuk musim 2026-27: "Setelah Istanbul, selalu ada Athena". Pulisic dan Modric tampil dalam video perkenalan

AC Milan dan PUMA memperkenalkan Seragam Tandang 2026/27. Putih klasik, warna untuk momen-momen penting. Sebuah seragam yang mencerminkan mentalitas pemenang klub: keteguhan hati yang mampu mengubah setiap kegagalan menjadi titik tolak untuk kembali meraih kemenangan.





Semangat ini mampu mengubah setiap rintangan menjadi titik awal baru, sebuah konsep yang diartikan oleh para pendukung Milan dalam satu kalimat: "Setelah Istanbul, selalu ada Athena". Beberapa kata yang terukir di bagian belakang jersey, di bawah leher, yang menyatukan mereka yang telah melewati cahaya Athena setelah kegelapan Istanbul dan mereka yang kini meneruskan warisannya.





Yang menjadi wajah dan suara kampanye ini adalah Filippo Inzaghi, tokoh utama final tahun 2007. Dalam kariernya bersama Rossoneri, ia telah mewujudkan mentalitas yang selalu dibawa oleh Klub: persiapan yang tak kenal lelah, hasrat untuk meraih kemenangan, serta kemampuan untuk mengubah setiap kekalahan menjadi awal yang baru. Kisahnya hari ini adalah bukti bahwa sikap tersebut melintasi zaman dan melampauinya.