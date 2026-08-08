Amorim sudah cukup jelas dalam konferensi pers sehari sebelum Milan-Chelsea: skuad terlalu gemuk dan pekan depan akan menjadi pekan penentuan. Diterjemahkan secara sederhana: saya akan memberi tahu para pemain siapa yang masuk atau keluar dari proyek. Sebenarnya ia sudah melakukannya pada Sabtu dengan mencoret Tomori dan Fofana: terlepas dari pergantian pemain yang silih berganti pada babak kedua, bek Inggris dan gelandang Inggris itu tetap hanya menyaksikan dari bangku cadangan. Sinyal yang dikirim pelatih asal Portugal itu jelas: keduanya harus mencari klub baru. Atau lebih tepatnya, Milan yang akan melakukannya.
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Milan, inilah dua nama pertama yang dicoret Amorim: nol menit untuk Fofana dan Tomori, ke mana mereka bisa pergi dan berapa pemasukan yang bisa didapat AC Milan
15 JUTA EURO UNTUK TOMORI
Penjualan Tomori bisa berguna untuk membuka ruang di lini belakang: Amorim menginginkan seorang pemimpin, pemain yang kuat dalam membangun serangan dari bawah dan memiliki pengalaman internasional yang sangat baik. Milan menilai bek Inggris itu tidak kurang dari 15 juta euro dan akan segera berbicara dengan agennya untuk mencari solusi di bursa transfer. Coventry dan Newcastle sempat menjajaki situasi, Juventus mengamatinya sebagai rencana B untuk Lucumi, tetapi waspadai panggilan baru dari luar negeri.
20 JUTA UNTUK FOFANA
Soal kasus Fofana, keputusan yang begitu tegas itu diambil dalam beberapa hari terakhir oleh Amorim dan stafnya. Untuk mantan pemain Monaco itu, Almastadt memulai dari valuasi yang tidak boleh kurang dari 20 juta euro,Crystal Palace memimpin deretan klub Inggris yang sangat tertarik kepada pemain Prancis tersebut. Waspadai juga Marseille apabila Hojbjerg hengkang ke Newscastle. Milan mempercepat aktivitas di bursa transfer untuk pemain yang keluar...
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