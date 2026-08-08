Amorim sudah cukup jelas dalam konferensi pers sehari sebelum Milan-Chelsea: skuad terlalu gemuk dan pekan depan akan menjadi pekan penentuan. Diterjemahkan secara sederhana: saya akan memberi tahu para pemain siapa yang masuk atau keluar dari proyek. Sebenarnya ia sudah melakukannya pada Sabtu dengan mencoret Tomori dan Fofana: terlepas dari pergantian pemain yang silih berganti pada babak kedua, bek Inggris dan gelandang Inggris itu tetap hanya menyaksikan dari bangku cadangan. Sinyal yang dikirim pelatih asal Portugal itu jelas: keduanya harus mencari klub baru. Atau lebih tepatnya, Milan yang akan melakukannya.