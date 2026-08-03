Zlatan Ibrahimovic tidak akan hadir dalam upacara pemakaman Franco Baresi yang akan digelar besok, pukul 11.00 di Sant’Ambrogio, kecuali ada perubahan pikiran pada saat-saat terakhir. Tidak adanya pesan darinya di media sosial untuk mengenang kapten legendaris AC Milan itu telah memicu berbagai polemik dalam beberapa jam terakhir dan Milannews.it menjelaskan alasan di balik pilihan ini, seraya mengingatkan bahwa hal yang sama juga terjadi saat wafatnya Mino Raiola maupun Silvio Berlusconi.





Ditulis Milannews.it: "Zlatan, setelah kematian kakak laki-lakinya Sapko akibat leukemia pada 2014, menempuh jalan yang sangat personal dalam menghadapi duka. Berjalan sepenuhnya berlawanan dengan sosok publik, sang testimoni, sang direktur, ada Ibra sebagai pribadi dan caranya sendiri dalam menyikapi situasi seperti ini. Kami sepenuhnya sepakat bahwa untuk Franco Baresi, atas apa yang ia wakili bagi Milan, Zlatan mungkin seharusnya/bisa membuat pengecualian, tetapi kemungkinan besar ia tidak akan melakukannya.

Di basilika Sant’Ambrogio, tempat yang sama ketika salah satu kapten besar dalam sejarah Milan, yakni Cesare Maldini, diberi penghormatan, akan hadir banyak mantan rekan setim dan sahabat Kaiser Franz, klub beserta para pegawainya dan pemiliknya Gerry Cardinale serta juga institusi Kota Milan, dengan Wali Kota Giuseppe Sala di barisan terdepan".