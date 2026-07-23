Kedatangan Cardinale pada pukul 9 di Milanello menandai dimulainya hari yang sangat intens, terutama di sektor bursa transfer. Bos AC Milan itu berbicara cukup lama dengan Ruben Amorim untuk meninjau situasi secara sangat mendalam, juga berdasarkan dua pekan pertama kerja di Milanello. Pelatih asal Portugal itu kembali menegaskan perlunya bergerak lagi di lini pertahanan, mengingat Fikayo Tomori dipastikan akan meninggalkan klub pada bursa transfer kali ini karena tidak masuk dalam rencananya.
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Milan, Inacio tetap menjadi pilihan utama Amorim untuk memperkuat lini pertahanan: berikut alternatifnya
Inacio jadi favorit
Bahwa bursa transfer AC Milan tidak akan berjalan dengan harga obral sudah cukup jelas sejak sekarang. Setelah menyelesaikan urusan penyerang tengah dengan sangat cepat, melalui pembelian yang sangat mahal atas Gonçalo Ramos, AC Milan kini harus memikirkan lini pertahanan, sektor di mana Amorim menginginkan dua tambahan pemain. Yang pertama datang lewat pemain Spanyol, Gila, sedangkan untuk yang kedua besar kemungkinan ia bisa berbicara bahasa Portugis: Inacio tetap menjadi pilihan utama pelatih baru AC Milan tersebut.
Pengeluaran yang diperkirakan untuk Inacio akan berada di kisaran 35 juta, jika Sporting Lisbon mengizinkan. Jelas sekali bahwa AC Milan perlu mendapatkan pemasukan penting. Leao, dalam hal ini, masih berada di ujung tanduk dan menjadi kandidat nomor satu untuk meninggalkan tim.
ALTERNATIF-ALTERNATIF
Dalam pembicaraan dengan Mendes, Milan juga membahas situasi Tiago Gabriel: bek Lecce itu juga diminati Napoli dan harganya berada di kisaran 25 juta euro. Dia bisa menjadi salah satu opsi. Dalam beberapa hari terakhir, kepada Milan juga ditawarkan bek Kolombia Lucumi yang memiliki janji dari Bologna yang berlaku untuk jendela transfer ini: dia bisa pergi dengan nilai 26/27 juta euro. Opsi yang mengarah ke bek Udinese, Kristensen dan Solet, lebih jauh.
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