Bahwa bursa transfer AC Milan tidak akan berjalan dengan harga obral sudah cukup jelas sejak sekarang. Setelah menyelesaikan urusan penyerang tengah dengan sangat cepat, melalui pembelian yang sangat mahal atas Gonçalo Ramos, AC Milan kini harus memikirkan lini pertahanan, sektor di mana Amorim menginginkan dua tambahan pemain. Yang pertama datang lewat pemain Spanyol, Gila, sedangkan untuk yang kedua besar kemungkinan ia bisa berbicara bahasa Portugis: Inacio tetap menjadi pilihan utama pelatih baru AC Milan tersebut.





Pengeluaran yang diperkirakan untuk Inacio akan berada di kisaran 35 juta, jika Sporting Lisbon mengizinkan. Jelas sekali bahwa AC Milan perlu mendapatkan pemasukan penting. Leao, dalam hal ini, masih berada di ujung tanduk dan menjadi kandidat nomor satu untuk meninggalkan tim.