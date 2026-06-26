Milan, Ibrahimovic terpesona oleh Alajbegovic: "Dia bermain seolah-olah dia adalah tuan rumah di stadion; pemain hebat menciptakan peluang, bukan menunggunya"

Pernyataan yang sangat penting dan patut diperhatikan, terutama mengingat dalam beberapa hari terakhir minat Milan terhadap bintang tim nasional Bosnia kembali menjadi topik hangat. Masih terikat kontrak dengan Bayer Leverkusen – yang membelinya kembali seharga 8 juta euro setelah sebelumnya melepasnya seharga 2 juta euro pada musim panas 2025 – hingga Juni 2029, dan baru saja menyelesaikan musim di mana ia mencetak 13 gol dan 4 assist dalam 44 penampilan bersama Salzburg, Alajbegovic telah lama menjadi incaran beberapa klub Serie A, dengan Atalanta, Napoli, dan Roma berada di barisan terdepan. Nilai pasarnya diperkirakan berkisar antara 25 hingga 30 juta euro.