Zlatan Ibrahimovic terkesan dengan dampak yang ditimbulkan oleh talenta asal Bosnia, Kerim Alajbegovic, dalam debutnya di Piala Dunia kali ini. Dalam perannya sebagai komentator untuk Fox Sports, penasihat senior pemilik Red Bird, Gerry Cardinale, menyampaikan pujian dan kekaguman atas performa yang ditunjukkan oleh pemain sayap penyerang kelahiran 2007 tersebut.
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Milan, Ibrahimovic terpesona oleh Alajbegovic: "Dia bermain seolah-olah dia adalah tuan rumah di stadion; pemain hebat menciptakan peluang, bukan menunggunya"
WAH, BERANI SEKALI!
Saat mengomentari penampilannya yang diwarnai gol dalam pertandingan penentu melawan Qatar, Ibrahimovic menyatakan: “Seluruh dunia membicarakan gol itu, tapi bagi saya, gol bukanlah hal yang paling penting. Yang paling penting adalah keberanian. Seorang pemuda berusia 18 tahun di Piala Dunia, di bawah tekanan, di hadapan jutaan penonton, bermain seolah-olah dia adalah tuan rumah stadion itu. Hal ini sangat langka. Dia bukanlah pemain muda biasa yang hanya berharap bisa tampil bagus. Dia meyakini dirinya sebagai yang terbaik di lapangan.”
BINTANG BARU DUNIA
Pujian yang sangat memuji dari Ibra terhadap performa yang ditunjukkan Alajbegovic berlanjut: “Yang membuat saya terkesan adalah kepercayaan dirinya sebelum mencetak gol, cara dia menuntut bola dan menyerang gawang. Pemain hebat tidak menunggu peluang, melainkan menciptakannya. Orang-orang akan mengatakan bahwa ini adalah awal kariernya. Mungkin saja. Namun, jika ia mempertahankan mentalitas ini, gol ini akan dikenang sebagai momen ketika dunia sepak bola menyadari siapa sebenarnya Kerim Alajbegovic. Piala Dunia adalah tempat lahirnya para bintang. Hari ini, sebuah bintang baru telah muncul.”
BERITA TERKINI TENTANG MILAN
Pernyataan yang sangat penting dan patut diperhatikan, terutama mengingat dalam beberapa hari terakhir minat Milan terhadap bintang tim nasional Bosnia kembali menjadi topik hangat. Masih terikat kontrak dengan Bayer Leverkusen – yang membelinya kembali seharga 8 juta euro setelah sebelumnya melepasnya seharga 2 juta euro pada musim panas 2025 – hingga Juni 2029, dan baru saja menyelesaikan musim di mana ia mencetak 13 gol dan 4 assist dalam 44 penampilan bersama Salzburg, Alajbegovic telah lama menjadi incaran beberapa klub Serie A, dengan Atalanta, Napoli, dan Roma berada di barisan terdepan. Nilai pasarnya diperkirakan berkisar antara 25 hingga 30 juta euro.