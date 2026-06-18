Milan, Ibrahimovic mendukung Kirovski, tetapi ada masalah: ia tidak memiliki kartu identitas sebagai direktur olahraga

Zlatan Ibrahimović tergoda untuk mempromosikan temannya, Jovan Kirovski, yang saat ini menjabat sebagai pejabat di Milan Futuro. Kirovski adalah satu-satunya orang yang tetap mendapat kepercayaan dan perpanjangan kontrak hingga tahun 2028, meskipun jajaran manajemen musim lalu telah diganti seluruhnya. Penasihat Senior Red Bird ini sangat mempercayai orang yang, dalam segala hal, dapat dianggap sebagai tangan kanannya.