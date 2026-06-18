Masa yang sedang dilalui Milan ini tentu saja harus dianggap sebagai salah satu masa tersulit dalam sejarahnya. Hasil di lapangan telah menghancurkan harapan “Il Diavolo”, sementara situasi di luar lapangan bahkan bisa dibilang lebih buruk lagi. Dari sudut pandang citra klub, situasi Rangnick serta penolakan ganda dari Krosche dan Hardung merupakan pukulan telak.
calciomercato.com
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Milan, Ibrahimovic mendukung Kirovski, tetapi ada masalah: ia tidak memiliki kartu identitas sebagai direktur olahraga
IBRAHIMOVIC MENYEMANGATI KIROVSKI
Zlatan Ibrahimović tergoda untuk mempromosikan temannya, Jovan Kirovski, yang saat ini menjabat sebagai pejabat di Milan Futuro. Kirovski adalah satu-satunya orang yang tetap mendapat kepercayaan dan perpanjangan kontrak hingga tahun 2028, meskipun jajaran manajemen musim lalu telah diganti seluruhnya. Penasihat Senior Red Bird ini sangat mempercayai orang yang, dalam segala hal, dapat dianggap sebagai tangan kanannya.
MASALAH IZIN
Namun, Kirovski tidak dapat menjabat sebagai direktur olahraga karena tahun lalu ia tidak menyelesaikan program studi di Unisalento dan karenanya tidak mengikuti ujian di Coverciano. Hal ini tentu saja tidak menguntungkan bagi pejabat asal Amerika tersebut.