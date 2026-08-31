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Simone Gervasio

Diterjemahkan oleh

Milan, Hutchinson resmi: detail kedatangan baru untuk Amorim

AC Milan
Transfers
Serie A

Omari Hutchinson adalah pemain baru AC Milan. Gelandang serang dan penyerang sayap itu datang dari Nottingham Forest dengan status pinjaman disertai opsi pembelian. Pemain Inggris itu tiba di Milan pada Minggu malam dan telah menuntaskan tes medisnya pada Senin. Direkrut secara khusus atas keinginan pelatih Amorim, Hutchinson datang hanya beberapa jam setelah resmi perginya Rafa Leao, yang pindah ke Galatasaray, dan darinya, setidaknya secara figuratif, ia akan mengambil estafet.


Kesepakatan ini rampung dengan dasar pinjaman berbayar sekitar €4 juta (£3,5 juta) dengan opsi pembelian. Gaji sang pemain akan dibayar sepenuhnya oleh Nottingham Forest.


  • Berikut pernyataan resmi AC Milan:


    "AC Milan mengumumkan perekrutan sementara, dengan hak opsi untuk transfer permanen, atas jasa olahraga pemain Omari Elijah Giraud-Hutchinson dari Nottingham Forest FC, hingga 30 Juni 2027.


    Lahir di Redhill, Inggris, pada 30 Oktober 2003, berkewarganegaraan Inggris dan dinaturalisasi menjadi Jamaika, Hutchinson berkembang di akademi Chelsea dan Arsenal, klub yang juga memberinya kontrak profesional pertamanya pada November 2020. Pada musim panas 2022 ia pindah ke Chelsea dan pada Januari 2023 menjalani debut tim utama dalam laga Premier League melawan Manchester City. Pada musim berikutnya, saat dipinjamkan ke Ipswich Town, ia meraih promosi ke kasta tertinggi yang telah absen dari klub itu selama 22 tahun, juga berkat 10 golnya.


    Setelah sempat bersama klub Suffolk itu, pada musim panas 2025 ia direkrut secara permanen oleh Nottingham Forest, klub yang dibelanya dengan catatan 41 penampilan dan 1 gol.


    Seorang pemain sayap kiri ofensif, Omari juga menjadi sosok penting di tim nasional kelompok umur Inggris. Bersama tim U-21 pada Juni 2025, ia meraih Kejuaraan Eropa kategori tersebut yang digelar di Slovakia.


    Omari Hutchinson akan mengenakan jersey nomor 20.

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