Milan, Hutchinson resmi: detail kedatangan baru untuk Amorim

Omari Hutchinson adalah pemain baru AC Milan. Gelandang serang dan penyerang sayap itu datang dari Nottingham Forest dengan status pinjaman disertai opsi pembelian. Pemain Inggris itu tiba di Milan pada Minggu malam dan telah menuntaskan tes medisnya pada Senin. Direkrut secara khusus atas keinginan pelatih Amorim, Hutchinson datang hanya beberapa jam setelah resmi perginya Rafa Leao, yang pindah ke Galatasaray, dan darinya, setidaknya secara figuratif, ia akan mengambil estafet.
Kesepakatan ini rampung dengan dasar pinjaman berbayar sekitar €4 juta (£3,5 juta) dengan opsi pembelian. Gaji sang pemain akan dibayar sepenuhnya oleh Nottingham Forest.