Delapan belas menit sudah cukup untuk membangkitkan rasa penasaran para tifosi AC Milan dan membuat Ruben Amorim puas: Omari Hutchinson tampil mengesankan dengan seragam AC Milan, dengan sepasang kilatan menjanjikan dalam debutnya di Olimpico melawan Lazio asuhan Rino Gattuso. Pemain Inggris-Jamaika itu, yang datang pada hari-hari terakhir bursa transfer, kini mencalonkan diri untuk tempat sebagai starter pada laga perdana AC Milan di Liga Europa, yang pada Rabu malam akan menghadapi wakil Portugal Benfica di San Siro dengan kick-off pukul 21.00.
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Milan, Hutchinson menuju debut sebagai starter dengan seragam AC Milan: Amorim puas dengan dampak yang diberikan mantan pemain Nottingham Forest itu
ENERGI POSITIF
Kesan pertama yang diberikan Hutchinson terbilang positif: kakinya tampak ringan, ada beberapa pergerakan bagus untuk masuk ke tengah dengan kaki kiri persis seperti yang diminta Amorim, sebuah tembakan misil dari jarak jauh yang berhasil digagalkan Mandas, memperlihatkan apa yang menjadi senjata utama yang diinginkan. Bahkan dalam latihan, meski karakternya cukup pemalu dan tertutup, Hutchinson menghadirkan good vibes; dari segi karakteristik, dia adalah pemain yang bisa menemukan jalur menarik dalam proyek Amorim. Kemampuannya bermain di half-space, bekerja di antara para gelandang bertahan dan Ramos, adalah faktor yang tidak boleh diremehkan.
Debut sebagai starter
Pada Rabu malam, kecuali ada perubahan keputusan, Hutchinson akan menjalani debut sebagai starter berduet dengan Pulisic. Amorim memercayainya dan sudah menegaskan bahwa ia berada dalam kondisi fisik yang sangat baik meski datang paling akhir selama bursa transfer musim panas yang digagas Cardinale-Amorim. Hutchinson, dalam presentasinya pekan lalu, mengungkapkan bahwa Amorim-lah yang mendorong kedatangannya ke Italia: "Saya hanya merasa pelatih memang menginginkan saya. Saya pikir dia berbicara dengan manajemen, mereka juga sangat tertarik, dan semuanya cukup sederhana karena saya pernah bermain melawan Amorim dalam pertandingan melawan Manchester United. Saya pikir dia benar-benar terkesan dengan saya dan mengatakan bahwa dia membutuhkan pemain di posisi itu yang berkaki kiri; dia bilang saya sesuai dengan parameternya, jadi itu tidak terlalu sulit. Sejak saya datang dia banyak membantu saya, sering berbicara dengan saya: dia benar-benar luar biasa kepada saya".
Opsi pembelian mendekati €50 juta
Menurut informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang dekat dengan klub, Hutchinson sudah berada dalam database departemen scouting Milan setidaknya selama 3 tahun dan begitu pencalonannya diajukan oleh Amorim, Cardinale bergerak cepat untuk menuntaskan operasi ini dengan Nottingham Forest dan agen Giuliano Bertolucci: peminjamannya menelan biaya 3,5 juta euro (yang bisa ditambah 500 ribu euro bonus) sementara opsi pembelian (tidak wajib) mendekati 50 juta euro. Omari harus membuktikan dirinya layak dihargai sebesar itu mulai besok malam saat menghadapi Benfica.
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