Pada Rabu malam, kecuali ada perubahan keputusan, Hutchinson akan menjalani debut sebagai starter berduet dengan Pulisic. Amorim memercayainya dan sudah menegaskan bahwa ia berada dalam kondisi fisik yang sangat baik meski datang paling akhir selama bursa transfer musim panas yang digagas Cardinale-Amorim. Hutchinson, dalam presentasinya pekan lalu, mengungkapkan bahwa Amorim-lah yang mendorong kedatangannya ke Italia: "Saya hanya merasa pelatih memang menginginkan saya. Saya pikir dia berbicara dengan manajemen, mereka juga sangat tertarik, dan semuanya cukup sederhana karena saya pernah bermain melawan Amorim dalam pertandingan melawan Manchester United. Saya pikir dia benar-benar terkesan dengan saya dan mengatakan bahwa dia membutuhkan pemain di posisi itu yang berkaki kiri; dia bilang saya sesuai dengan parameternya, jadi itu tidak terlalu sulit. Sejak saya datang dia banyak membantu saya, sering berbicara dengan saya: dia benar-benar luar biasa kepada saya".



