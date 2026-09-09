Rekrutan terakhir Milan, secara kronologis, adalah Omari Hutchinson. Penyerang sayap Jamaika itu datang dari Nottingham dengan status pinjaman berbayar disertai opsi pembelian permanen dan diperkenalkan hari ini di Flagship Store AC Milan di via Dante, Milan.
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Milan, Hutchinson: "Amorim menelepon saya dan mengatakan bahwa saya harus membongkar blok rendah. Menggantikan Leao? Saya percaya pada diri saya sendiri"
Tentang hari-hari pertama di Milan dan di AC Milan
Bagaimana hari-hari pertamamu di dunia AC Milan?
"Berjalan dengan baik. Saya hanya harus beradaptasi dengan sangat cepat. Saat ini saya tinggal di hotel, saya sedang berusaha mencari apartemen. Bersama grup ini rasanya fantastis. Para pelatih benar-benar membantu saya dan mereka semua berbicara dalam bahasa Inggris, jadi sejauh ini semuanya mudah bagi saya. Rekan-rekan setim saya juga luar biasa. Semua orang berusaha membantu saya berintegrasi secepat mungkin. Dan dari sisi permainan, saya rasa pelatih sedang mencoba memasukkan saya secara bertahap, membuat saya terbiasa dengan grup, membuat saya terbiasa dengan duduk di bangku cadangan untuk memahami permainan. Jadi ya, dari sisi itu semuanya cukup tenang".
Apa yang mengejutkanmu dalam hari-hari pertama ini?
"Dukungan suporter. Saya terkesan dengan betapa semua orang begitu bersemangat terhadap AC Milan dan betapa besarnya hasrat mereka: mereka ingin menang dan melihat tim mereka meraih kesuksesan".
Kamu lebih suka mencetak gol atau memberi assist?
"Tergantung. Terkadang saya suka memberi assist, itu memberi saya kegembiraan, tetapi mencetak gol juga memberi saya banyak kepercayaan diri. Jadi saya akan bilang keduanya. Anda harus melakukan keduanya: untuk menjadi pemain yang lebih baik, Anda harus bisa melakukan kedua hal itu. Jadi saya berusaha melakukannya sesering mungkin".
Tentang Amorim dan kesaksian Leao
Bagaimana peluang untuk datang ke Milan ini muncul?
"Saya pikir sederhananya pelatih menginginkan saya. Saya kira dia berbicara dengan manajemen, mereka juga sangat tertarik, dan itu cukup mudah karena saya bermain melawan Amorim dalam pertandingan melawan Manchester United. Saya pikir dia benar-benar terkesan dengan saya dan mengatakan bahwa dia membutuhkan pemain di posisi itu yang berkaki kiri; dia bilang saya sesuai dengan kriterianya, jadi itu tidak terlalu sulit."
Apakah Anda ingat gol yang dicetak melawan Amorim itu?
"Ya, saya ingat gol itu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dalam pertandingan pertama saya melawan Amorim, saya tampil baik. Dia bilang saya membuatnya terkesan dan saya pikir itu sangat penting. Sejak saya datang, dia banyak membantu saya, dia sering berbicara dengan saya: dia benar-benar luar biasa kepada saya."
Liga Italia sangat taktis...
"Itu hal pertama yang dikatakan Amorim kepada saya saat kami berbicara lewat telepon untuk pertama kalinya: dia mengatakan bahwa saya harus membongkar pertahanan karena terkadang tim-tim akan bermain dengan blok rendah. Saya pikir saya punya kualitas untuk melakukannya dan saya tidak sabar untuk turun ke lapangan."
Apakah Anda sudah mengikuti Serie A sebelumnya?
"Sejujurnya, tidak. Tentu saya melihat tim-tim itu di Fifa, kadang video highlight di Instagram dan hal-hal seperti itu, tetapi sekarang setelah saya pindah, saya sudah melihat jauh lebih banyak dan saya siap untuk bermain di sana."
Apakah Anda merasa terbebani oleh keharusan menggantikan Leao?
"Tidak juga. Saya pikir kami bermain di dua sisi lapangan yang berbeda. Dia adalah sayap kiri, saya di kanan, tetapi tentu saja saya ingin memberi dampak seperti yang dia berikan ketika dia bermain baik di sini. Saya percaya pada diri saya sendiri dan saya punya pekerjaan yang harus dilakukan."
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