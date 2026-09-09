Bagaimana hari-hari pertamamu di dunia AC Milan?

"Berjalan dengan baik. Saya hanya harus beradaptasi dengan sangat cepat. Saat ini saya tinggal di hotel, saya sedang berusaha mencari apartemen. Bersama grup ini rasanya fantastis. Para pelatih benar-benar membantu saya dan mereka semua berbicara dalam bahasa Inggris, jadi sejauh ini semuanya mudah bagi saya. Rekan-rekan setim saya juga luar biasa. Semua orang berusaha membantu saya berintegrasi secepat mungkin. Dan dari sisi permainan, saya rasa pelatih sedang mencoba memasukkan saya secara bertahap, membuat saya terbiasa dengan grup, membuat saya terbiasa dengan duduk di bangku cadangan untuk memahami permainan. Jadi ya, dari sisi itu semuanya cukup tenang".

Apa yang mengejutkanmu dalam hari-hari pertama ini?

"Dukungan suporter. Saya terkesan dengan betapa semua orang begitu bersemangat terhadap AC Milan dan betapa besarnya hasrat mereka: mereka ingin menang dan melihat tim mereka meraih kesuksesan".

Kamu lebih suka mencetak gol atau memberi assist?

"Tergantung. Terkadang saya suka memberi assist, itu memberi saya kegembiraan, tetapi mencetak gol juga memberi saya banyak kepercayaan diri. Jadi saya akan bilang keduanya. Anda harus melakukan keduanya: untuk menjadi pemain yang lebih baik, Anda harus bisa melakukan kedua hal itu. Jadi saya berusaha melakukannya sesering mungkin".