6 gol dan 9 assist dalam 62 penampilan berseragam Marseille, terbagi dalam dua musim, untuk seorang Hojbjerg yang sejak awal langsung menegaskan diri sebagai salah satu gelandang terbaik di Ligue 1. Usia yang tak lagi muda hanyalah detail bagi seorang atlet yang tangguh serta memiliki kondisi fisik dan mental yang luar biasa. Pemain tim nasional Denmark itu memiliki kualitas kepemimpinan yang ingin ditambahkan Amorim dan Cardinale ke dalam skuad yang dihuni beberapa pemain yang masih sangat muda.