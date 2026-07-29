Konsep yang sedang coba dibawa Amorimke Milan merepresentasikan perubahan besar dibandingkan dengan apa yang ditawarkan Allegri dan stafnya musim lalu. Blok rendah hanya akan menjadi kenangan jauh, tujuannya adalah mendominasi permainan dengan pendekatan sepak bola yang bertumpu pada pressing tinggi dan perebutan kembali bola di area lawan. Dibutuhkan pemain-pemain intens dengan kepribadian besar dalam membaca berbagai fase pertandingan. Pemain seperti Pierre-Emile Hojbjerg maksudnya: gelandang Denmark kelahiran 1995 itu merupakan permintaan spesifik yang diajukan pelatih Portugal tersebut kepada staf strategi transfer Milan.
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Milan, Hojbjerg tetap berada di posisi atas dalam daftar kemungkinan tambahan kekuatan untuk lini tengah: pemain Denmark itu ingin bermain di Serie A
SEORANG PEMIMPIN UNTUK LINI TENGAH
6 gol dan 9 assist dalam 62 penampilan berseragam Marseille, terbagi dalam dua musim, untuk seorang Hojbjerg yang sejak awal langsung menegaskan diri sebagai salah satu gelandang terbaik di Ligue 1. Usia yang tak lagi muda hanyalah detail bagi seorang atlet yang tangguh serta memiliki kondisi fisik dan mental yang luar biasa. Pemain tim nasional Denmark itu memiliki kualitas kepemimpinan yang ingin ditambahkan Amorim dan Cardinale ke dalam skuad yang dihuni beberapa pemain yang masih sangat muda.
Penjualan dibutuhkan
Di jajaran gelandang bertahan Milan, ada risiko hanya kebagian tempat berdiri mengingat kepadatan yang sangat tinggi: Rabiot, Modric, Fofana, Loftus-Cheek (yang juga bisa bermain beberapa meter lebih maju di area gelandang serang, catatan redaksi), Musah, Ricci, Jashari, dan Comotto. Belum termasuk Bondo yang bahkan tidak dipanggil untuk pemusatan latihan. Untuk memberi ruang bagi Hojbjerg, Milan harus lebih dulu melepas setidaknya dua pemain. Siapa yang paling berpeluang? Terutama Ricci dan Fofana.
Hojbjerg menunggu
Terikat kontrak dengan Marseille hingga berakhir pada 2028, Hojbjerg sedang berlatih bersama klub Prancis itu dengan profesionalisme seperti biasa. Di Marseille, ia terikat hubungan saling menghormati yang kuat dan hanya panggilan dari AC Milan yang bisa memunculkan keraguan: mantan pemain Tottenham itu tersanjung oleh ketertarikan AC Milan dan menunggu perkembangan. Kesempatan bermain di Serie A sudah cukup lama membuatnya terpikat dan bukan kebetulan bahwa agennya, selama dua tahun terakhir, memang orang Italia.
10/15 juta
Bagi Marseille, Hojbjerg adalah pemain kunci, tetapi posisi ini tidak menutup kemungkinan adanya transfer pada bursa kali ini: tawaran di kisaran 10 hingga 15 juta bisa cukup bagi Milan yang sedang mencari pembeli untuk Fofana. Gelandang Prancis itu sangat diminati Crystal Palace dengan valuasi 15/20 juta, tepat jumlah yang dibutuhkan untuk merekrut Hojbjerg.
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