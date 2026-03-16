Sandro Sabatini

Milan harus mempertimbangkan untuk melepas Leao: kontribusinya lebih rendah daripada Lautaro, Yildiz, McTominay, dan Malen

Sandro Sabatini membahas bursa transfer dengan mengaitkannya pada kekalahan Rossoneri di kandang Lazio, serta sikap tidak sopan yang ditunjukkan pemain asal Portugal itu saat diganti.

Apakah sebaiknya tetap mengandalkan Leao, ataukah mengambil pelajaran dari apa yang terjadi dalam laga Lazio vs Milan untuk mengambil keputusan yang drastis, yang memang harus diambil, meski menyakitkan? 

Artinya, mempertimbangkan Milan tanpa Leao untuk musim depan, namun mungkin dengan dana yang diperoleh dari penjualan Leao untuk diinvestasikan di bursa transfer.

  • TIDAK TERPENGARUH OLEH PERUBAHAN

    Satu hal yang pasti: pemain asal Portugal bernomor punggung 10 itu, yang memiliki gaji tertinggi di tim dan keterampilan serta bakat yang lebih baik daripada banyak rekan setimnya, hampir tak pernah mampu tampil melebihi standar yang memadai.

    Di musim ini, ia telah memainkan pertandingan yang bagus (sedikit), lumayan (beberapa), cukup (sebagian besar), dan beberapa yang sangat buruk.

    Untuk menggunakan metafora yang sering digunakan dalam beberapa situasi: Leao bukanlah ceri di atas kue, tetapi juga bukan kuenya; ia adalah pemain yang Anda tidak pernah tahu apa yang bisa ia berikan.

    Ini adalah perasaan yang semakin parah, ditekankan oleh sikapnya yang kurang sopan saat diganti, meskipun Maignan berusaha menenangkannya dan Allegri berusaha memanjakannya.

    • Iklan

  • PERBANDINGAN

    Namun, perbandingan ini tidak boleh dilakukan antara Leao, Maignan, Allegri, atau Tare yang dari tribun mengatakan hal-hal yang tidak terlalu menghormati dirinya.

    Perbandingan harus dilakukan antara Leao dan pemain sejenis di tim lain: Lautaro di Inter lebih produktif, Yildiz di Juventus lebih produktif, McTominay di Napoli lebih produktif, dan Malen di Roma lebih produktif daripada Leao di Milan.

    Dan pertanyaan ini secara tak terelakkan mengarah pada jawaban untuk tahun depan: Milan harus mempertimbangkan untuk melepas Leao.

    Semua PEMBARUAN secara REAL-TIME! Bergabunglah dengan saluran WHATSAPP CALCIOMERCATO.COM: klik di sini

