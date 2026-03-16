Milan harus mempertimbangkan untuk melepas Leao: kontribusinya lebih rendah daripada Lautaro, Yildiz, McTominay, dan Malen

Satu hal yang pasti: pemain asal Portugal bernomor punggung 10 itu, yang memiliki gaji tertinggi di tim dan keterampilan serta bakat yang lebih baik daripada banyak rekan setimnya, hampir tak pernah mampu tampil melebihi standar yang memadai.

Di musim ini, ia telah memainkan pertandingan yang bagus (sedikit), lumayan (beberapa), cukup (sebagian besar), dan beberapa yang sangat buruk.

Untuk menggunakan metafora yang sering digunakan dalam beberapa situasi: Leao bukanlah ceri di atas kue, tetapi juga bukan kuenya; ia adalah pemain yang Anda tidak pernah tahu apa yang bisa ia berikan.

Ini adalah perasaan yang semakin parah, ditekankan oleh sikapnya yang kurang sopan saat diganti, meskipun Maignan berusaha menenangkannya dan Allegri berusaha memanjakannya.