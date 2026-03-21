AC Milan v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

Milan harus berjuang keras tapi akhirnya bisa tersenyum lagi: menang 3-2 atas Torino, menyalip Napoli, dan selisih poin dengan Inter kini menjadi -5. Gol penentu dicetak oleh Fofana

Lima belas menit terakhir berlangsung sengit, dengan Torino memperkecil ketertinggalan lewat tendangan penalti yang membuat Allegri geram, namun pada akhirnya Rossoneri berhasil meraih tiga poin

Milanmengalami kesulitan namun kembali tersenyum di liga, setelah mengalahkan Torino 3-2, sama seperti pada pertandingan leg pertama. Gol Fofana lah yang menentukan hasil pertandingan,yang pada pertengahan babak kedua seolah-olah telah menutup laga. Namun, pertandingan di San Siro kembali memanas di menit-menit akhir ketika Fourneau, setelah berkonsultasi dengan VAR, memutuskan adanya penalti untuk Torino yang dieksekusi dengan baik oleh Vlasic. Di akhir pertandingan, Allegri marah besar kepada tim wasit dan para pemainnya, namun ketegangan di menit ke-96 berubah menjadi senyuman saat Milan kembali meraih tiga poin setelah kekalahan di Roma melawan Lazio. I Diavolo kembali menyalip Napoli dan sementara ini berada lima poin di belakang Inter.

Laga ke-30 Serie A


Milan-Torino 3-2

Pencetak gol: Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T), Rabiot 54' (M), Fofana 56' (M), Vlasic 84' (T)

  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

    95' - Ricci kembali nyaris mencetak gol. Bola melambung tipis di atas gawang.

    84' - Vlasic tidak gagal dari titik penalti dan memperkecil ketertinggalan, 3-2 di San Siro!

    83' - Penalti untuk Torino! Pavlovic secara tidak sengaja menyentuh Simeone dengan tangannya, wasit memeriksa VAR dan memberikan penalti.

    80' - Ricci masuk dan menendang, Paleari siap siaga dan mencegah skor menjadi 4-1.

    78' - Simeone berbalik dengan cepat dan menendang, bola membentur dan melebar ke kiri Maignan.

    77' - Gimenez kembali ke lapangan setelah 144 hari.

    67' - Simeone sendirian di kotak penalti melepaskan tendangan keras, tetapi Maignan melakukan penyelamatan luar biasa dan menepis bola dengan kaki terbuka.

    56' - 3-1 MILAN! Fofana sendirian di kotak penalti menerima umpan dari Athekame, berbalik, dan menendang datar melewati Paleari yang hanya bisa menyentuh bola.

    54' - Rabiot membawa Milan kembali unggul! Umpan terobosan brilian dari Modric, Pulisic mengoper ke tengah untuk Rabiot yang tak bisa melewatkan peluang ke gawang kosong!

    50' - Bartesaghi mencoba tendangan voli, bola terdefleksi dan menjadi krusial. Bola melebar tipis.

    45' - Athekame masuk menggantikan Tomori yang mendapat kartu kuning.

    BABAK KEDUA

    45' - TORINO MENYAMAKAN SKOR! Tendangan Vlasic dari tepi kotak penalti, Maignan menepis ke tiang gawang dan Simeone yang paling cepat menyambar bola untuk menyamakan kedudukan!

    40' - Pedersen melepaskan tendangan keras dari tepi kotak penalti, namun Pavlovic kembali menggagalkannya dengan sundulan. Kemudian bendera diangkat, offside di awal aksi.

    39' - Zapata berbalik di kotak penalti, Maignan menyelamatkan semuanya!

    37' - GOL LUAR BIASA DARI PAVLOVIC! Tendangan setinggi pinggang yang melewati Paleari, menyentuh mistar gawang, dan masuk ke gawang!

    36' - Tendangan keras Rabiot dari jarak jauh, Paleari langsung merespons dan menepisnya.

    30' - Gineitis menendang dari jarak jauh, tendangan dibelokkan tetapi Maignan tidak terkejut.

    15' - Maignan menyelamatkan Milan dengan menghalau bola ke sudut gawang setelah sundulan berbahaya dari Ismaijli

    13' - Umpan silang dari Pedersen, Maignan keluar tanpa hasil dan Vlasic nyaris saja mencetak gol dari jarak dekat.

    9' - Kartu kuning pertama diberikan kepada Tomori yang menghentikan serangan balik Torino dengan menjatuhkan Gineitis.

    6' - Pavlovic melompat lebih tinggi dari semua pemain saat tendangan sudut: bola melebar.

    3' - Torino memulai dengan baik dengan menekan Milan di area pertahanan dan menghasilkan tendangan Gineitis yang diblok.

    1' - Pertandingan dimulai!

    BABAK PERTAMA

  • LAPORAN PERTANDINGAN DAN SUSUNAN PEMAIN RESMI

    LAPORAN PERTANDINGAN


    Kartu Kuning: Tomori 9' (M), Pavlovic 83' (M), Gimenez 96' (M)


    Kartu merah:


    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (Athekame 45'), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (Odogu 91'), Fofana (Ricci 69'), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug (Nkunku 69'), Pulisic (Gimenez 77'). Pelatih: Allegri.


    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse (Kulenovic 89'); Pedersen, Prati (Ilkhan 63'), Gineitis (Casadei 74'), Obrador (Nkounkou 89'); Vlasic; Simeone, Zapata (Adams 63'). Pelatih: D'Aversa.

