95' - Ricci kembali nyaris mencetak gol. Bola melambung tipis di atas gawang.

84' - Vlasic tidak gagal dari titik penalti dan memperkecil ketertinggalan, 3-2 di San Siro!

83' - Penalti untuk Torino! Pavlovic secara tidak sengaja menyentuh Simeone dengan tangannya, wasit memeriksa VAR dan memberikan penalti.

80' - Ricci masuk dan menendang, Paleari siap siaga dan mencegah skor menjadi 4-1.

78' - Simeone berbalik dengan cepat dan menendang, bola membentur dan melebar ke kiri Maignan.

77' - Gimenez kembali ke lapangan setelah 144 hari.

67' - Simeone sendirian di kotak penalti melepaskan tendangan keras, tetapi Maignan melakukan penyelamatan luar biasa dan menepis bola dengan kaki terbuka.

56' - 3-1 MILAN! Fofana sendirian di kotak penalti menerima umpan dari Athekame, berbalik, dan menendang datar melewati Paleari yang hanya bisa menyentuh bola.

54' - Rabiot membawa Milan kembali unggul! Umpan terobosan brilian dari Modric, Pulisic mengoper ke tengah untuk Rabiot yang tak bisa melewatkan peluang ke gawang kosong!

50' - Bartesaghi mencoba tendangan voli, bola terdefleksi dan menjadi krusial. Bola melebar tipis.

45' - Athekame masuk menggantikan Tomori yang mendapat kartu kuning.

BABAK KEDUA

45' - TORINO MENYAMAKAN SKOR! Tendangan Vlasic dari tepi kotak penalti, Maignan menepis ke tiang gawang dan Simeone yang paling cepat menyambar bola untuk menyamakan kedudukan!

40' - Pedersen melepaskan tendangan keras dari tepi kotak penalti, namun Pavlovic kembali menggagalkannya dengan sundulan. Kemudian bendera diangkat, offside di awal aksi.

39' - Zapata berbalik di kotak penalti, Maignan menyelamatkan semuanya!

37' - GOL LUAR BIASA DARI PAVLOVIC! Tendangan setinggi pinggang yang melewati Paleari, menyentuh mistar gawang, dan masuk ke gawang!

36' - Tendangan keras Rabiot dari jarak jauh, Paleari langsung merespons dan menepisnya.

30' - Gineitis menendang dari jarak jauh, tendangan dibelokkan tetapi Maignan tidak terkejut.

15' - Maignan menyelamatkan Milan dengan menghalau bola ke sudut gawang setelah sundulan berbahaya dari Ismaijli

13' - Umpan silang dari Pedersen, Maignan keluar tanpa hasil dan Vlasic nyaris saja mencetak gol dari jarak dekat.

9' - Kartu kuning pertama diberikan kepada Tomori yang menghentikan serangan balik Torino dengan menjatuhkan Gineitis.

6' - Pavlovic melompat lebih tinggi dari semua pemain saat tendangan sudut: bola melebar.

3' - Torino memulai dengan baik dengan menekan Milan di area pertahanan dan menghasilkan tendangan Gineitis yang diblok.

1' - Pertandingan dimulai!

BABAK PERTAMA