95' - Ricci kembali nyaris mencetak gol. Bola melambung tipis di atas gawang.
84' - Vlasic tidak gagal dari titik penalti dan memperkecil ketertinggalan, 3-2 di San Siro!
83' - Penalti untuk Torino! Pavlovic secara tidak sengaja menyentuh Simeone dengan tangannya, wasit memeriksa VAR dan memberikan penalti.
80' - Ricci masuk dan menendang, Paleari siap siaga dan mencegah skor menjadi 4-1.
78' - Simeone berbalik dengan cepat dan menendang, bola membentur dan melebar ke kiri Maignan.
77' - Gimenez kembali ke lapangan setelah 144 hari.
67' - Simeone sendirian di kotak penalti melepaskan tendangan keras, tetapi Maignan melakukan penyelamatan luar biasa dan menepis bola dengan kaki terbuka.
56' - 3-1 MILAN! Fofana sendirian di kotak penalti menerima umpan dari Athekame, berbalik, dan menendang datar melewati Paleari yang hanya bisa menyentuh bola.
54' - Rabiot membawa Milan kembali unggul! Umpan terobosan brilian dari Modric, Pulisic mengoper ke tengah untuk Rabiot yang tak bisa melewatkan peluang ke gawang kosong!
50' - Bartesaghi mencoba tendangan voli, bola terdefleksi dan menjadi krusial. Bola melebar tipis.
45' - Athekame masuk menggantikan Tomori yang mendapat kartu kuning.
BABAK KEDUA
45' - TORINO MENYAMAKAN SKOR! Tendangan Vlasic dari tepi kotak penalti, Maignan menepis ke tiang gawang dan Simeone yang paling cepat menyambar bola untuk menyamakan kedudukan!
40' - Pedersen melepaskan tendangan keras dari tepi kotak penalti, namun Pavlovic kembali menggagalkannya dengan sundulan. Kemudian bendera diangkat, offside di awal aksi.
39' - Zapata berbalik di kotak penalti, Maignan menyelamatkan semuanya!
37' - GOL LUAR BIASA DARI PAVLOVIC! Tendangan setinggi pinggang yang melewati Paleari, menyentuh mistar gawang, dan masuk ke gawang!
36' - Tendangan keras Rabiot dari jarak jauh, Paleari langsung merespons dan menepisnya.
30' - Gineitis menendang dari jarak jauh, tendangan dibelokkan tetapi Maignan tidak terkejut.
15' - Maignan menyelamatkan Milan dengan menghalau bola ke sudut gawang setelah sundulan berbahaya dari Ismaijli
13' - Umpan silang dari Pedersen, Maignan keluar tanpa hasil dan Vlasic nyaris saja mencetak gol dari jarak dekat.
9' - Kartu kuning pertama diberikan kepada Tomori yang menghentikan serangan balik Torino dengan menjatuhkan Gineitis.
6' - Pavlovic melompat lebih tinggi dari semua pemain saat tendangan sudut: bola melebar.
3' - Torino memulai dengan baik dengan menekan Milan di area pertahanan dan menghasilkan tendangan Gineitis yang diblok.
1' - Pertandingan dimulai!
BABAK PERTAMA