Milan, hari-hari Leao: dari pertemuannya dengan Allegri hingga pertemuannya dengan Pulisic, inilah yang sedang terjadi

Begitu dekat, namun pada saat yang sama, begitu jauh. Dalam formasi 3-5-2 Allegri, duet Leao-Pulisic kesulitan menemukan performa terbaiknya dan angka-angka berbicara dengan jelas: Pada tahun 2025, Milan sempat mengeluhkan fakta bahwa mereka belum pernah memiliki duet Leao-Pulisic, namun kemudian berubah pikiran mengingat performa mereka yang kurang memuaskan. Tentu saja lebih bebas dari masalah fisik pada tahun 20226 ini, keduanya belum pernah mencetak gol bersama: nol gol untuk Pulisic, sementara Leao mencetak gol melawan Cagliari (Pulisic tidak ada), Genoa, Como (Pulisic belum masuk), dan Cremonese (Pulisic sudah keluar).

Aspek emosional pada periode ini sangat penting, masalah-masalah harus diselesaikan agar tidak merusak apa yang telah dicapai hingga saat ini. Di antara pertandingan yang dijadwalkan, ada juga duel antara pemain Portugal dan Kapten Amerika untuk mencoba bangkit dari masa sulit. Leao akan mencoba mengklarifikasi dengan Pulisic setelah sebelumnya memarahinya karena tidak memberikan umpan assist setidaknya dua kali saat memiliki ruang untuk mengancam gawang Motta dan menyamakan skor, yang kemudian menjadi gol penentu kemenangan Isaksen.