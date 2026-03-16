Milan, hari-hari Leao: dari pertemuannya dengan Allegri hingga pertemuannya dengan Pulisic, inilah yang sedang terjadi

Stadion Olimpico sekali lagi menjadi saksi ketidakpuasan Leao: kontroversi saat ia digantikan oleh Fullkrug tampaknya akan berlanjut

Menerima pergantian pemain dengan buruk bukanlah suatu kesalahan, tetapi ada cara yang tepat dan cara yang tidak tepat untuk meninggalkan lapangan. Reaksi Leao pada menit ke-67 saat digantikan oleh Fullkrug merugikan tim, baik karena membuatnya kehilangan menit-menit penting untuk mencoba membalikkan keadaan, maupun karena turut membuat timnya semakin gugup dan cemas. Protesnya begitu berlebihan hingga Maignan pun keluar dari gawangnya untuk mencoba menenangkan rekan setimnya dan menjaga keseimbangan di fase kritis.

Lelucon nasib: Olimpico dan Lazio kembali menjadi panggung ketidakpuasan Leao. Pada 31 Agustus 2024, Theo Hernandez dan Rafael Leao memulai pertandingan dari bangku cadangan setelah mendapat kritikan atas kekalahan melawan Parma; mereka tidak ikut dalam sesi pendinginan yang dipimpin Fonseca. Sebuah tindakan yang terasa seperti pemutusan hubungan dengan pelatih. 

  • ANTARA PERAN DAN KEGEMBIRAAN

    Sementara di pinggir lapangan Allegri berusaha menghibur Leao dengan serangkaian pelukan, di tribun juga terekam sosok Igli Tare yang tampak bingung. Di satu sisi, luapan emosi Leao dapat dijelaskan sebagai rasa frustrasi seorang pemain yang telah menanamkan warna-warna Rossoneri dalam hatinya; di sisi lain, tidak mungkin semua masalah disembunyikan begitu saja. Besok, saat latihan kembali dimulai, kemungkinan akan terjadi pertemuan antara Max dan Rafa, terutama mengingat hubungan mereka yang selama ini sangat terbuka dan jujur. Pemain nomor 10 asal Portugal itu, kemungkinan besar, akan meminta maaf kepada pelatih asal Livorno tersebut. Aspek taktis juga akan menjadi fokus utama, karena kesan yang muncul adalah bahwa pemain tersebut tidak bisa menjadi dirinya sendiri dalam peran sebagai penyerang tengah. Tadi malam, saat pergantian pemain, pemain nomor 10 Rossonero memohon kepada pelatihnya untuk tidak melanjutkan pergantian karena ia ingin kembali bermain di sayap mengingat peralihan ke formasi 4-3-3. Ini merupakan sinyal pertama yang jelas tentang ketidakpuasan setelah berbulan-bulan berperan sebagai pemain yang patuh, bahkan dalam menjalankan peran barunya.
  • Klarifikasi dengan Pulisic

    Begitu dekat, namun pada saat yang sama, begitu jauh. Dalam formasi 3-5-2 Allegri, duet Leao-Pulisic kesulitan menemukan performa terbaiknya dan angka-angka berbicara dengan jelas: Pada tahun 2025, Milan sempat mengeluhkan fakta bahwa mereka belum pernah memiliki duet Leao-Pulisic, namun kemudian berubah pikiran mengingat performa mereka yang kurang memuaskan. Tentu saja lebih bebas dari masalah fisik pada tahun 20226 ini, keduanya belum pernah mencetak gol bersama: nol gol untuk Pulisic, sementara Leao mencetak gol melawan Cagliari (Pulisic tidak ada), Genoa, Como (Pulisic belum masuk), dan Cremonese (Pulisic sudah keluar). 

    Aspek emosional pada periode ini sangat penting, masalah-masalah harus diselesaikan agar tidak merusak apa yang telah dicapai hingga saat ini. Di antara pertandingan yang dijadwalkan, ada juga duel antara pemain Portugal dan Kapten Amerika untuk mencoba bangkit dari masa sulit. Leao akan mencoba mengklarifikasi dengan Pulisic setelah sebelumnya memarahinya karena tidak memberikan umpan assist setidaknya dua kali saat memiliki ruang untuk mengancam gawang Motta dan menyamakan skor, yang kemudian menjadi gol penentu kemenangan Isaksen.

