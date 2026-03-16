Milan, hari-hari Leao: dari pertemuannya dengan Allegri hingga pertemuannya dengan Pulisic, inilah yang sedang terjadi

Menerima pergantian pemain dengan buruk bukanlah suatu kesalahan, tetapi ada cara yang tepat dan cara yang tidak tepat untuk meninggalkan lapangan. Reaksi Leao pada menit ke-67 saat digantikan oleh Fullkrug merugikan tim, baik karena membuatnya kehilangan menit-menit penting untuk mencoba membalikkan keadaan, maupun karena turut membuat timnya semakin gugup dan cemas. Protesnya begitu berlebihan hingga Maignan pun keluar dari gawangnya untuk mencoba menenangkan rekan setimnya dan menjaga keseimbangan di fase kritis.
Lelucon nasib: Olimpico dan Lazio kembali menjadi panggung ketidakpuasan Leao. Pada 31 Agustus 2024, Theo Hernandez dan Rafael Leao memulai pertandingan dari bangku cadangan setelah mendapat kritikan atas kekalahan melawan Parma; mereka tidak ikut dalam sesi pendinginan yang dipimpin Fonseca. Sebuah tindakan yang terasa seperti pemutusan hubungan dengan pelatih.