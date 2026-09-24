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CM Grafica Goncalo Ramos Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Milan, Goncalo Ramos: "Saya ingin tinggal lama di Milan. Ayah saya dulu bermain, dia juga membantu saya sampai sekarang"

AC Milan
G. Ramos
R. Amorim

Awal petualangan Goncalo Ramos bersama AC Milan memang tidak mudah, baik dari sisi tekanan maupun dalam hal produktivitas gol, tetapi kemenangan atas Lecce mengusir pikiran-pikiran buruk dan awan kelabu dari Milanello, membuat para pemain dan Ruben Amorim kembali menemukan ketenangan.


Dalam wawancara dengan kanal resmi klub AC Milan, penyerang Portugal itu berbicara tentang petualangannya di AC Milan, proses adaptasinya di Italia dan di Milan, hubungannya dengan Amorim, serta mengungkap banyak cerita di balik layar tentang kehidupan pribadinya.


  • Para suporter

    "Kasih sayang dari para suporter? Itu sangat indah, saya bertemu para suporter untuk pertama kalinya di Jakarta, tempat kami memiliki banyak pendukung. Itu luar biasa, karena kami begitu jauh dari rumah, tetapi kami bisa dengan jelas merasakan dukungan mereka. Anda jadi paham betapa besarnya Milan sebagai klub dan sebagai basis suporter. Para suporter kami memberi kami kekuatan dan dukungan di setiap pertandingan. Saya suka merasakan kehangatan ini selama pertandingan. Terkadang itu bisa terlihat seperti bantuan kecil, tetapi pada momen-momen penting hal itu sangat fundamental."

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  • Keluarga dan hidangan favorit

    "Setiap tahun saya menghabiskan setidaknya satu pekan di Algarve bersama keluarga saya, karena tempat itu istimewa. Ada sangat banyak turis dan ada sedikit dari segalanya: cuaca bagus, makanan enak, ada ketenangan jika Anda bisa menemukan tempat yang tepat. Bagi saya itu adalah Olhão, dengan garis pantai yang membentang di sepanjang kota... Namanya Rio Formosa, itu salah satu tempat terindah di Algarve.

    Hidangan favorit Dalam bahasa Portugis disebut "choco", sotong. Anda memasaknya di wajan lalu memakannya dengan kentang yang diberi saus. Itu hidangan favorit saya".

  • Awal mula dan bantuan dari sang ayah pesepakbola

    “Saya sudah bermain sepak bola sejak dulu, saya tidak tahu persis sejak kapan. Tim pertama saya adalah Olhanense, saat berusia 4 tahun. Saya mulai bermain dengan anak-anak yang lebih besar daripada saya, mereka berusia 5-6 tahun. Saya yang paling kecil karena saat itu tidak ada tim untuk usia saya, tetapi saya ingin bermain. Ini adalah kenangan pertama saya.

    Saya menghabiskan banyak waktu dengan kakek saya. Saya tidak tahu banyak tentang kariernya sebagai pesepak bola, saya lebih tahu tentang karier ayah saya karena saya diberi tahu tentang itu. Bahkan sekarang dia membantu saya setiap pekan, di setiap pertandingan. Dia selalu menjadi orang pertama yang membantu saya dalam setiap momen. Dia dulu bermain, jadi dia lebih tahu daripada orang lain apa artinya bermain dan melakukan hal-hal tertentu di lapangan. Dia juga yang pertama mengatakan kebenaran kepada saya dan menuntut lebih dari saya. Jika misalnya saya mencetak 5 gol dalam satu pertandingan, tetapi kemudian saya menyia-nyiakan satu peluang, hal pertama yang dia katakan adalah: “Kamu bisa melakukan lebih baik dalam kesempatan itu”. Dia selalu terus terang kepada saya dan selalu mendorong saya untuk berkembang dan naik ke level yang lebih tinggi. Sementara ibu saya jauh lebih banyak bicara daripada ayah saya. Ayah saya lebih pendiam, lebih tenang. Dan ibu saya meninggikan nada suaranya karena dia tidak bisa mengelola stres”.

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  • Milan dan bahasa Italia

    "Saya bisa mengatakan hal-hal sederhana seperti "halo", "besok", "sepak bola", "penyerang". Saya mengerti hampir semuanya. Milan? Saya lebih menyukai kehidupan kota. Bahkan saat masih di Paris, kami memilih tinggal dekat pusat kota. Saya pikir itu lebih baik, karena ketika kami tidak berlatih saya punya sesuatu yang bisa dilakukan, jika saya mau. Itu juga lebih aman untuk keluarga saya.

    Saya pernah tinggal di dua kota yang luar biasa, tetapi saya akan sangat senang tinggal di sini karena ada beberapa kemiripan dengan Portugal. Selain itu, ini kota yang luar biasa, lebih tenang daripada Paris dan bagi saya itu lebih baik karena saya tidak suka hiruk-pikuk."

  • HOBI

    “Minat lain? NBA. Saya suka bermain basket, itu olahraga favorit saya. Saya suka menonton NBA dan sekarang Philadelphia… Sekarang mereka punya LeBron James, itu tim baru LeBron. Saya juga suka olahraga lain seperti Formula 1. Pembalap favorit saya adalah Hamilton dan tim favorit saya adalah Ferrari. Lalu saya suka pergi ke bioskop, tapi popcorn-nya harus enak. Untuk serial, saya suka Peaky Blinders. Film? Planet of the Apes”.

  • AMORIM

    "Saya ingat ketika saya berada di Benfica dan kami bermain imbang 2-2 melawan Sporting, dan saya mencetak dua gol melawan pelatih Amorim. Saya sangat senang. Saya tidak membicarakannya dengan dia, hanya dengan anggota staf Carlos dan Vital. Saat itu dia sudah mengenal saya karena kami sedang berada di tengah musim kompetisi dan saya sudah memainkan banyak pertandingan bersama Benfica. Itu membantunya mengenal saya lebih baik".

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