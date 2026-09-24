“Saya sudah bermain sepak bola sejak dulu, saya tidak tahu persis sejak kapan. Tim pertama saya adalah Olhanense, saat berusia 4 tahun. Saya mulai bermain dengan anak-anak yang lebih besar daripada saya, mereka berusia 5-6 tahun. Saya yang paling kecil karena saat itu tidak ada tim untuk usia saya, tetapi saya ingin bermain. Ini adalah kenangan pertama saya.

Saya menghabiskan banyak waktu dengan kakek saya. Saya tidak tahu banyak tentang kariernya sebagai pesepak bola, saya lebih tahu tentang karier ayah saya karena saya diberi tahu tentang itu. Bahkan sekarang dia membantu saya setiap pekan, di setiap pertandingan. Dia selalu menjadi orang pertama yang membantu saya dalam setiap momen. Dia dulu bermain, jadi dia lebih tahu daripada orang lain apa artinya bermain dan melakukan hal-hal tertentu di lapangan. Dia juga yang pertama mengatakan kebenaran kepada saya dan menuntut lebih dari saya. Jika misalnya saya mencetak 5 gol dalam satu pertandingan, tetapi kemudian saya menyia-nyiakan satu peluang, hal pertama yang dia katakan adalah: “Kamu bisa melakukan lebih baik dalam kesempatan itu”. Dia selalu terus terang kepada saya dan selalu mendorong saya untuk berkembang dan naik ke level yang lebih tinggi. Sementara ibu saya jauh lebih banyak bicara daripada ayah saya. Ayah saya lebih pendiam, lebih tenang. Dan ibu saya meninggikan nada suaranya karena dia tidak bisa mengelola stres”.