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Goncalo Ramos MilanGetty
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Milan, Goncalo Ramos: "Saya ingin meninggalkan PSG pada Januari. Campos menjamin saya akan ditransfer pada musim panas"

AC Milan
Paris Saint-Germain
G. Ramos

Dalam wawancara dengan Canal 11 dalam program "Soltinho pelo mundo" penyerang AC Milan, Gonçalo Ramos, menceritakan perjalanan yang dalam 6 bulan terakhir membawanya meninggalkan Paris Saint Germain dan bergabung dengan AC Milan pada musim panas.


  • Saya Ingin Meninggalkan PSG pada Januari 2026

    "Saya ingin meninggalkan PSG, tetapi hengkang pada Januari selalu lebih rumit. Itu bukan pilihan terbaik, meski saya ingin pergi pada Januari. Sekarang saya lebih memahami situasinya. PSG langsung mengatakan tidak karena mereka harus mencari pengganti."

  • Campos meyakinkan saya bahwa transfer akan terjadi pada musim panas

    "Saat itu, Luis Campos meyakinkan saya bahwa dia akan mengizinkan saya pergi pada musim panas ini. Berat bagi saya meninggalkan PSG karena kelompok pemainnya benar-benar luar biasa. Ada tiga pemain Portugal yang selalu menghabiskan waktu bersama saya."

  • MEREKA MEMINTA SAYA UNTUK TETAP TINGGAL

    "Mereka tahu saya ingin pergi dan, sambil bercanda, mengatakan agar saya bertahan meski hanya demi suasananya. Kami telah mengalami begitu banyak momen yang benar-benar luar biasa dalam hidup kami ini."

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