grafica cm gimenez milan febbraio 2026Getty Images
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Milan, Gimenez meluapkan perasaannya: "Saya adalah pemain inti, saya ragu apakah harus berhenti atau terus bermain. Saya minum obat agar bisa bermain, sampai pada suatu titik saya tidak bisa berlari lagi"

Penyerang asal Meksiko itu menceritakan masa pemulihannya yang cukup lama akibat cedera.

Cedera yang berkepanjangan, keputusan yang sulit, dan masa pemulihan yang baru saja berakhir, yang membawanya kembali ke lapangan pada pertandingan liga terakhir, tepatnya di menit-menit akhir laga Serie A melawan Torino.

Santiago Gimenez, penyerang nomor 7 asal Meksiko dari Milan, dalam sebuah wawancara dengan TUDN, menceritakan perjalanan yang membawanya pada keputusan akhir untuk menjalani operasi pergelangan kaki, sambil menggambarkan seluruh perasaannya dan pengalaman yang dialaminya selama periode panjang jauh dari lapangan.

Berikut ini, seluruh pernyataannya.

  • DARI MANA ASALNYA RASA NYERI DI PERGELANGAN KAKI

    Gimenez menceritakan sudah sejak kapan ia mengalami masalah pada pergelangan kakinya: “Rasa tidak nyaman itu sudah saya rasakan sejak sebelum Piala Emas; sebagai pemain, Anda akan bilang itu bukan apa-apa, bahwa kita harus terus bermain, tapi setelah setiap pertandingan rasa sakitnya mulai semakin parah, hingga akhirnya mencapai titik di mana rasa sakitnya benar-benar sangat hebat.”

  • KERAGUAN

    Penyerang asal Meksiko itu juga menceritakan perlunya mengonsumsi obat agar bisa terus bermain: “Saya adalah pemain inti di Milan, ekspektasi saya sangat tinggi, dan di situlah saya mulai ragu apakah harus berhenti atau terus bermain. Saya memutuskan untuk terus bermain, mengonsumsi obat agar bisa bertanding, sampai akhirnya saya mencapai titik di mana saya tidak bisa lagi melanjutkan, bahkan berlari pun sulit, karena rasa sakitnya sangat hebat.”

  • PILIHAN

    Akhirnya, pemain nomor 7 asal Meksiko yang membela AC Milan itu menceritakan keputusannya untuk berhenti: “Pada pertandingan melawan Atalanta itu, saya mengonsumsi dosis ganda obat-obatan, di situlah saya memutuskan untuk berhenti bermain, dan setelah menjalani pemeriksaan dan rontgen, keputusan yang diambil adalah untuk menjalani operasi; dengan Piala Dunia di musim panas, Anda mempertimbangkan semua kemungkinan yang ada, keputusan yang saya ambil adalah untuk menjalani operasi, bersama keluarga saya, dan itu adalah pilihan terbaik”.

