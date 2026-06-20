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grafica cm gimenez milan febbraio 2026Getty Images

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Milan, Gimenez masuk bursa transfer: tawaran fantastis dari MLS dengan gaji dua kali lipat untuk Bebote

AC Milan
Transfers

Sejak bergabung dengan Rossonero, catatan keseluruhan Gimenez adalah 37 penampilan, 7 gol, dan 6 assist: angka yang terbilang sedikit bagi Milan yang kini ingin melakukan perubahan

Dengan kedatangan pelatih asal Portugal Rúben Amorim baru-baru ini di bangku cadanganSi Iblis, posisi Santiago Giménez sebagai ujung tombak lini serang Milan tidak lagi terjamin. Pelatih asal Portugal tersebut meminta seorang penyerang dengan karakteristik yang berbeda dari pemain asal Meksiko itu, dan seluruh lingkungan Rossoneri sudah sejak lama menunjukkan skeptisisme yang kuat terhadap pemain muda tersebut.


Gelombang ketidakpercayaan ini berisiko semakin mengikis ketahanan psikologis sang pemain yang, meskipun menyatakan keinginannya untuk membuktikan diri di Rossonero, bisa saja tertekan oleh beban tersebut dan terus tampil di bawah standar di lapangan.

  • ORLANDO CITY MENGANDALKAN GIMENEZ

    Kabar yang beredar di Meksiko kemarin semakin mendapat konfirmasi: Orlando City sangat tertarik pada Santiago Gimenez. Klub asal Florida ini memiliki rencana ambisius: membentuk duet penyerang bersama André-Pierre Gignac, yang kabarnya akan segera memulai babak baru dalam kariernya di Amerika setelah secara resmi mengakhiri masa kejayaannya di Meksiko bersama Tigres.

    • Iklan

  • KONTRAK LUAR BIASA

    Santiago Gimenez ingin mencoba peruntungannya bersama Rossoneri karena yakin bahwa pergantian pelatih dapat membantunya memulai kembali dari awal. Alternatifnya adalah tetap bertahan di Eropa, di salah satu dari lima liga teratas. Apakah Orlando City sudah tidak menjadi pilihan? Pihak Amerika Serikat dilaporkan bersedia menawarinya kontrak senilai sekitar 4,6 juta dolar AS per tahun, yang kemudian akan ditambah dengan bonus terkait performa pribadi dan pencapaian target olahraga tim tertentu. Sebuah tawaran yang signifikan dan hampir dua kali lipat dari gaji yang saat ini diterimanya di Milan sebagai pemain kelahiran 2001. Sumber-sumber dari Meksiko menyatakan bahwa Orlando City bersedia menaikkan tawaran hingga 30 juta untuk mendapatkan lampu hijau.

  • LAZIO DAN TOTTENHAM

    Saat ini, Gimenez hanya fokus pada Piala Dunia bersama Meksiko (di mana ia menjadi pemain cadangan di belakang Jimenez dan Quinones), sementara urusan bursa transfer ditangani oleh agennya, Rafaela Pimenta. Sejauh ini, hanya Lazio yang telah menunjukkan minat konkret, namun klub asal Roma tersebut jelas mengalami kesulitan operasional dalam urusan bursa transfer. Jalan lain mengarah ke Tottenham, yang sempat hampir merekrutnya sebelum akhirnya pilihan jatuh pada Milan: semuanya bergantung pada De Zerbi.