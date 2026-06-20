Milan, Gimenez masuk bursa transfer: tawaran fantastis dari MLS dengan gaji dua kali lipat untuk Bebote

Dengan kedatangan pelatih asal Portugal Rúben Amorim baru-baru ini di bangku cadanganSi Iblis, posisi Santiago Giménez sebagai ujung tombak lini serang Milan tidak lagi terjamin. Pelatih asal Portugal tersebut meminta seorang penyerang dengan karakteristik yang berbeda dari pemain asal Meksiko itu, dan seluruh lingkungan Rossoneri sudah sejak lama menunjukkan skeptisisme yang kuat terhadap pemain muda tersebut.





Gelombang ketidakpercayaan ini berisiko semakin mengikis ketahanan psikologis sang pemain yang, meskipun menyatakan keinginannya untuk membuktikan diri di Rossonero, bisa saja tertekan oleh beban tersebut dan terus tampil di bawah standar di lapangan.