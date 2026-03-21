Milan, Gimenez: "Akhirnya saya sudah pulih, saya rindu bermain di lapangan. Gol? Saya tidak ingin memberi tekanan pada diri sendiri. Dan kami yakin bisa meraih Scudetto"

KONDISI FISIK - "Saya merasa sangat baik, saya sangat merindukan lapangan. Ini adalah perjalanan yang panjang, penuh pasang surut. Akhirnya saya bisa kembali ke lapangan; saya sempat mengalami masalah pada pergelangan kaki, tapi sekarang semuanya sudah baik-baik saja".





GELAR JUARA - "Kami selalu percaya, tapi sekarang kami fokus pada setiap pertandingan dan yang terpenting adalah selalu siap, tanpa memikirkan masa depan. Saat kembali dari tugas bersama tim nasional, kami harus tetap fokus."





TANPA GOL - "Saya tidak ingin memberi tekanan pada diri sendiri, saya hanya ingin membantu tim untuk menang, yang merupakan hal terpenting. Sisanya akan mengikuti dengan sendirinya."





ALLEGRI - "Dia sangat membantu kami, tapi yang terpenting adalah bermain untuk tim. Dia senang dengan kami, dia selalu mengatakannya kepada kami."