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Milan, Gila telah tiba di Milan: "Siap menghadapi setiap tantangan". Kini ia akan menjalani pemeriksaan medis bersama klub Rossonero, lalu pengumuman resmi akan menyusul

AC Milan
Transfers

Milan, rekrutan kedua telah tiba: Gila mendarat di kota ini dan bersiap untuk pengumuman resmi, sambil menyampaikan pernyataan pertamanya.

Mario Gila ke Milan, ini dia. Bek asal Spanyol itu, setelah mengonfirmasi bahwa ia akan segera menandatangani kontrak dengan klub Rossonero kepada para jurnalis yang hadir pagi ini di pusat latihan Formello dalam rangka pemusatan latihan Lazio:  "Saya akan berangkat dalam beberapa hari ini," dan setelah berfoto, memberikan tanda tangan, serta menyapa para penggemar yang hadir, pada malam harinya ia tiba di Milan, mendarat sekitar pukul 20.30 di Bandara Linate Prime, dan menyapa para penggemar.


Setelah mendarat di bandara beberapa menit yang lalu, bek baru Rossonero ini langsung menuju sebuah hotel di pusat kota. Di sinilah ia akan menginap semalam sebelum menjalani pemeriksaan medis yang dijadwalkan besok pagi.


Pemain asal Spanyol ini juga memberikan pernyataan singkat: "Sangat senang berada di sini, siap menghadapi semua tantangan yang akan datang. Salam untuk para penggemar."


Nomor punggung yang dipilih Gila untuk petualangannya bersama Rossonero belum diumumkan secara resmi. Saat masih di Lazio, ia menggunakan nomor 34, yang tahun lalu di Milan dipilih oleh pemain muda Vladimirov, yang diikutsertakan dalam skuad utama pada beberapa pertandingan terakhir musim ini.



  • PEMERIKSAAN KESEHATAN

    Mario Gila kini siap memulai petualangan barunya bersama Rossonero. Klub yang bermarkas di Via Aldo Rossi telah menyelesaikan proses administrasi dengan Lazio, dan saat ini tinggal menunggu detail-detail akhir. Menurut informasi yang diperoleh, bek asal Spanyol berusia 25 tahun itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis besok di klinik swasta La Madonnina.

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  • RINCIAN KESEPAKATAN

    Kesepakatan antara Milan dan Lazio tercapai dengan nilai dasar sebesar 27 juta ditambah bonus sebesar 3 juta. Negosiasi tersebut berlangsung kurang dari seminggu berkat kerja keras agen Gila, Alejandro Camano, serta keputusan tegas Cardinale yang memenuhi permintaan Lotito. Klub Biancoceleste menerima 15 juta euro, sedangkan sisanya akan masuk ke kas Real Madrid yang memegang 50% hak atas penjualan kembali di masa depan.

    Gila akan menandatangani kontrak senilai 5 juta euro bersih per musim hingga tahun 2031.

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