Mario Gila ke Milan, ini dia. Bek asal Spanyol itu, setelah mengonfirmasi bahwa ia akan segera menandatangani kontrak dengan klub Rossonero kepada para jurnalis yang hadir pagi ini di pusat latihan Formello dalam rangka pemusatan latihan Lazio: "Saya akan berangkat dalam beberapa hari ini," dan setelah berfoto, memberikan tanda tangan, serta menyapa para penggemar yang hadir, pada malam harinya ia tiba di Milan, mendarat sekitar pukul 20.30 di Bandara Linate Prime, dan menyapa para penggemar.





Setelah mendarat di bandara beberapa menit yang lalu, bek baru Rossonero ini langsung menuju sebuah hotel di pusat kota. Di sana ia akan menginap semalam sebelum menjalani pemeriksaan medis yang dijadwalkan besok pagi. Nomor punggung yang dipilih Gila untuk petualangannya bersama Rossonero belum diumumkan secara resmi. Saat masih di Lazio, ia menggunakan nomor 34, yang tahun lalu di Milan dipilih oleh pemain muda Vladimirov, yang diikutsertakan dalam skuad utama pada beberapa pertandingan terakhir musim ini.







