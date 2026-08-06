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Milan, Gila kembali ke Milan untuk memulihkan cedera: bersama dia Kostic karena keputusan teknis

AC Milan

Mario Gila, yang saat ini cedera, kembali langsung ke Milan dari Perth tanpa ikut bepergian ke Jakarta bersama tim.

Mario Gila kembali ke Milan dan tidak akan mengikuti tim ke Jakarta. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa masalah pada paha yang dialaminya saat melawan Celtic pada 25 Juli masih belum pulih dan karena itu ia tidak akan tampil pada Sabtu 8 melawan Celtic. Versi online harian tersebut melaporkan bahwa bek asal Spanyol itu diperkirakan kembali berlatih bersama tim pekan depan: jika demikian, maka ia akan absen lebih dari dua pekan, dengan Milan sebelumnya telah mengumumkan bahwa hasil pemeriksaan tidak menunjukkan adanya lesi.

  • Kostic dicoret karena keputusan teknis

    Gila akan berlatih di Milanello, mengingat di Jakarta - antara prapertandingan, sesi latihan penutup, dan perjalanan - itu tidak akan ideal. Ia akan melanjutkan program latihan individualnya hingga tim kembali dari tur: pada saat itu ia seharusnya, meski syarat selalu wajib disematkan, kembali berlatih bersama anggota skuad lainnya. Bersama Gila, yang kembali ke Italia karena keputusan teknis, ada GuarnierBorsaniKostić dan Ossola.

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