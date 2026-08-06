Mario Gila kembali ke Milan dan tidak akan mengikuti tim ke Jakarta. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa masalah pada paha yang dialaminya saat melawan Celtic pada 25 Juli masih belum pulih dan karena itu ia tidak akan tampil pada Sabtu 8 melawan Celtic. Versi online harian tersebut melaporkan bahwa bek asal Spanyol itu diperkirakan kembali berlatih bersama tim pekan depan: jika demikian, maka ia akan absen lebih dari dua pekan, dengan Milan sebelumnya telah mengumumkan bahwa hasil pemeriksaan tidak menunjukkan adanya lesi.