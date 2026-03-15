Goal.com
Live
Calciomercato/Getty Images
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Milan, Gila jadi sorotan: incaran untuk lini belakang, seluruh kebenaran soal kesepakatan dengan Lazio

Ini akan menjadi malam yang istimewa bagi bek Lazio tersebut, yang menjadi sorotan khusus bagi AC Milan.

Pertandingan Lazio vs Milan tidak akan seperti pertandingan lainnya.

Terutama bagi tim Rossoneri yang dipimpin oleh Massimiliano Allegri, taruhannya kini lebih tinggi dari yang diperkirakan: kemenangan Napoli atas Lecce telah membuat tim asuhan Conte hanya tertinggal 1 poin dari Milan, dan hasil imbang Inter di kandang melawan Atalanta memberi kesempatan bagi klub Via Aldo Rossi untuk secara virtual membuka kembali persaingan gelar juara dan memperkecil jarak menjadi 5 poin dari Inter asuhan Chivu.

Namun, selain peluang ini bagi para pemain di lapangan dan staf teknis, bagi tim transfer dan manajemen, pertandingan di Olimpico akan menjadi kesempatan bagus untuk mengamati kembali Mario Gila dari dekat, yang menjadi target untuk pertahanan masa depan Milan.

  • TARGET GILA

    Bukan rahasia lagi bahwa Milan ingin memperkuat barisan pertahanannya menjelang musim panas. Barisan pertahanan terbaik di seluruh Eropa di lima liga teratas saat ini hanya bisa mengandalkan Pavlovic, De Winter, dan Tomori, mengingat absennya Gabbia setelah menjalani operasi hernia inguinalis serta minimnya menit bermain Oodogu (yang kemungkinan besar akan dipinjamkan pada musim panas nanti).

    Bahkan jika bek tengah Italia itu ada, untuk barisan pertahanan yang bermain dengan formasi tiga bek di level ini, diperlukan pemain baru yang dapat beradaptasi dengan gaya permainan dan filosofi Allegri, serta melengkapi skuad yang sangat andal.

    Mario Gila sesuai dengan profil ini, selain menjadi peluang transfer yang sangat baik mengingat kontraknya akan berakhir (dan pembicaraan untuk perpanjangan kontrak sepenuhnya ditunda) pada 30 Juni 2027. Bagi Presiden Lazio Claudio Lotito, musim panas mendatang mungkin menjadi kesempatan terakhir untuk menjual pemain tersebut dengan harga yang baik, sebelum berisiko kehilangannya secara gratis.

    Dan Milan ingin siap menyambutnya.

  • APA YANG DISARING

    Tapi apa kabar terbaru mengenai transfer ini bagi Rossoneri?

    Seperti dilaporkan oleh Matteo Moretto di saluran YouTube berbahasa Italia milik Fabrizio Romano, Gila bukanlah dan tidak akan menjadi nama yang mudah didapatkan oleh Milan. Hubungan antara kedua klub - terlepas dari kehadiran mantan pemain seperti Igli Tare sebagai direktur olahraga klub di Via Aldo Rossi - digambarkan tidak optimal saat ini.

    Gila—yang 50% dari potensi pendapatan yang diterima Lazio akan dialihkan ke Real Madrid berkat klausul penjualan kembali yang menguntungkan—adalah nama yang pasti dipantau oleh Milan, namun masih diperlukan langkah-langkah dan perkembangan lebih lanjut sebelum dapat membicarakan hal yang lebih maju atau konkret dalam negosiasi.

    Bek ini juga diminati oleh beberapa klub Italia dan bukan hanya itu, sehingga ia adalah nama yang harus sangat dipertimbangkan menjelang bursa transfer musim panas. Milan ingin terlibat dan malam ini bisa menjadi kesempatan yang baik untuk mengamatinya dari dekat.

Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
AC Milan crest
AC Milan
MIL
0